"Hồ Chí Minh toàn tập" giúp thắt chặt thêm quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Dự án nghiên cứu và biên dịch trọn bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào gồm 15 tập là công trình trọng điểm quốc gia, nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Công trình là kết quả hợp tác giữa Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Đến nay, 15 tập "Hồ Chí Minh toàn tập" cùng bộ "Từ điển Hồ Chí Minh học" đã được hoàn thành và xuất bản bằng tiếng Lào. Bộ sách đang được vận dụng trong nghiên cứu khoa học, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào, đồng thời được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào cũng đã triển khai phổ biến nội dung bộ sách trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, hệ thống thư viện của các trường chính trị - hành chính cấp tỉnh và toàn bộ hệ thống trường Đảng tại Lào đều được trang bị đầy đủ bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" bằng tiếng Lào phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Tại hội nghị, PGS.TS Daosavan Kheuamixay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, đã giới thiệu nội dung các tập 1-5; GS.TS Bounthi Kheuamixay, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học của Học viện, giới thiệu nội dung các tập 6-11; trong khi các tập 12-15 và bộ Từ điển Hồ Chí Minh học do Phó Giám đốc Học viện Khamla Keoounkham phổ biến.

Học viên tại Học viện nghiên cứu tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập tại thư viện Học viện Chính trị và hành chính quốc gia Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề hội nghị, PGS.TS Daosavan Kheuamixay khẳng định dự án biên dịch "Hồ Chí Minh toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào nhận được sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai nước. Đến nay, toàn bộ 15 tập sách cùng bộ "Từ điển Hồ Chí Minh học" đã được đưa vào vận dụng hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước Lào, đồng thời được giảng dạy rộng rãi trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ông nhấn mạnh đây cũng là dịp tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Trên cương vị là một nhà giáo, ông sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng hệ thống lý luận này vào công tác giảng dạy và thực tiễn.

Đánh giá về ý nghĩa của hội nghị, học viên Pathoumphone Phetvankham đến từ tỉnh Oudomxay, hiện theo học chương trình thạc sĩ tại Học viện, cho biết sự kiện giúp anh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh khẳng định sẽ học tập tấm gương của Người về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phong cách làm việc khoa học để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển.

Hội thảo khép lại nhưng giá trị của bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" sẽ tiếp tục được lan tỏa. Việc phổ biến và vận dụng hiệu quả bộ sách không chỉ khẳng định giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là minh chứng sinh động cho việc gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong giai đoạn hiện nay./.