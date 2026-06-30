"Cột mốc sống” nơi biên cương

Việc tham gia tuần tra đường biên, cột mốc còn là niềm tự hào yêu nước thiêng liêng của mỗi người dân khu vực biên giới. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Tại xã Dào San, ông Ma A Sèo, trưởng bản Sin Chải luôn tâm niệm, muốn dân tin và đi theo, bản thân mình phải gương mẫu là người làm trước. Ông Ma A Sèo tâm sự: “Trong quá trình công tác, tôi luôn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời, tôi luôn vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hiến đất và đóng góp ngày công làm đường giao thông hay các công trình phúc lợi xã hội khác”.



Sự cống hiến, tận tụy của những người như ông Ma A Sèo đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho người dân trong bản. Những con đường đất nhỏ như những lối mòn dốc cô lập trước đây dần được thay thế bằng những con đường bê tông rộng rãi, khang trang sạch đẹp nhờ người dân hiến đất và góp công sức xây dựng. Khi kinh tế phát triển ổn định, đời sống được nâng lên, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới của người dân được nâng cao. Mô hình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và người có uy tín tại Lai Châu đã chứng minh hiệu quả trong việc tối ưu hóa sức mạnh của nhân dân. Biên giới chỉ thực sự bình yên khi có sự xả thân chung tay của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên giậu của Tổ quốc.



Nhấn mạnh vai trò chiến lược của đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu khẳng định, họ chính là những người trực tiếp đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và thực hiện. Tại 81 bản giáp biên, 81 già làng, trưởng bản, người có uy tín còn là những nhân tố đặc biệt quan trọng, luôn đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng để vận động nhân dân tham gia tuần tra, bảo vệ vững chắc biên giới.



Tại Lai Châu, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” không còn là những khẩu hiệu khô khan, mà đã thấm sâu vào máu thịt của đồng bào các dân tộc đang sinh sống nơi đây. Sự gắn kết keo sơn của tình quân dân nơi địa đầu Tổ quốc có đóng góp đặc biệt quan trọng của những người có uy tín, các già làng, trưởng bản. Họ chính là những "cột mốc sống" kiên cường, được bồi đắp bằng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, ngày đêm giữ gìn sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia./.