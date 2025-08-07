Tin tức
"Chứng nhân của tình hữu nghị" - Thiếu nhi Trung Quốc tìm hiểu về Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chia sẻ với các thiếu nhi đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc, Sơn Đông, Quảng Đông, Quảng Tây, cũng là các “phóng viên nhí” đang được đào tạo, tập sự tác nghiệp báo chí đối ngoại nhân dịp Hè, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình giới thiệu về đất nước Việt Nam thân thiện, phát triển năng động, điểm đến an toàn, hấp dẫn, là thành viên tích cực, chủ động trên trường quốc tế.
Về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng là tài sản chung quý báu mà các thế hệ sau cần tiếp tục vun đắp, phát triển lên tầm cao mới. Trong năm nay, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, bên cạnh các sự kiện chính trị lớn, các chuyến thăm lẫn nhau và hoạt động tiếp xúc song phương ở cấp cao và các cấp, những cuộc giao lưu như chương trình lần này rất có ý nghĩa, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc bồi đắp tình hữu nghị giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chương trình, các “phóng viên nhí” Trung Quốc đã đặt những câu hỏi đa dạng, sinh động cho Đại sứ Phạm Thanh Bình như phương hướng để thế hệ trẻ hai nước kế thừa tình hữu nghị quý báu, đóng góp trí và lực cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, sự tương đồng giữa văn hóa-văn học-nghệ thuật giữa hai nước, những cách thức để thiếu nhi hai bên kết bạn, học hỏi lẫn nhau và những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Việt Nam mà các bạn thiếu nhi cùng gia đình mong muốn được đến thăm…
Chia sẻ với các bạn nhỏ, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu rằng một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là “củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn” mà thế hệ trẻ hai nước là lực lượng nòng cốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh “gốc rễ của tình hữu nghị Trung-Việt nằm ở nhân dân và tương lai là ở thế hệ trẻ”. Đại sứ khẳng định, thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc là những sứ giả nhỏ, là “chứng nhân của tình hữu nghị”, sẽ tiếp nối hành trình của các thế hệ cha ông; khuyến khích thiếu niên nhi đồng hai nước ra sức học tập, rèn luyện những đức tính tốt đẹp, tìm hiểu những sự tương đồng cũng như đặc trưng trong văn hóa, ngôn ngữ của nước mình và nước bạn để quen nhau, hiểu nhau, quý nhau, tin tưởng lẫn nhau và thân thiết với nhau.
Có như vậy, trong tương lai, dù trở thành nhà báo, nhà ngoại giao hay bất cứ nghề nghiệp nào khác, thiếu nhi hai nước đều có thể đóng góp trí tuệ và sức lực của mình, trở thành những nhịp cầu hữu nghị và hợp tác, kể tiếp những câu chuyện tốt đẹp về tình hữu nghị Việt - Trung. Khuyến khích thiếu nhi hai nước tham gia các chương trình trao đổi, trại Hè hữu nghị, thư từ kết bạn, tham gia giao lưu văn hóa-nghệ thuật, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ, kết nối để các trường học, tổ chức thanh thiếu niên hai nước triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác này.
Đại diện cho đoàn, bà Vi Yến, Giám đốc Thông tấn xã Trung Ngoại, bày tỏ cảm kích trước sự tiếp đón nồng hậu của Đại sứ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các thiếu nhi Việt Nam; coi đây là nguồn động viên để tiếp tục tổ chức thêm hoạt động giao lưu ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu niên, nhi đồng cũng như nhân dân hai nước.
Nhân dịp này, các bạn nhỏ Việt Nam và Trung Quốc đã cùng giao lưu, chia sẻ những ấn tượng sâu sắc nhất của mình về hai nước Việt Nam, Trung Quốc./.