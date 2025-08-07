"Chứng nhân của tình hữu nghị" - Thiếu nhi Trung Quốc tìm hiểu về Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình giới thiệu với thiếu nhi Trung Quốc về đất nước Việt Nam thân thiện, phát triển năng động, điểm đến an toàn, hấp dẫn. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chia sẻ với các thiếu nhi đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc, Sơn Đông, Quảng Đông, Quảng Tây, cũng là các “phóng viên nhí” đang được đào tạo, tập sự tác nghiệp báo chí đối ngoại nhân dịp Hè, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình giới thiệu về đất nước Việt Nam thân thiện, phát triển năng động, điểm đến an toàn, hấp dẫn, là thành viên tích cực, chủ động trên trường quốc tế.

Về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng là tài sản chung quý báu mà các thế hệ sau cần tiếp tục vun đắp, phát triển lên tầm cao mới. Trong năm nay, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, bên cạnh các sự kiện chính trị lớn, các chuyến thăm lẫn nhau và hoạt động tiếp xúc song phương ở cấp cao và các cấp, những cuộc giao lưu như chương trình lần này rất có ý nghĩa, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc bồi đắp tình hữu nghị giữa hai nước.