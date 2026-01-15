"Chiến dịch Quang Trung" - minh chứng cho tinh thần gần dân, sát dân

"Chiến dịch Quang Trung" - một chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm sớm mang lại những mái ấm, nơi ở ổn định cho người dân bị thiệt hại bởi bão lũ. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cả hệ thống chính trị, các địa phương, cơ quan chức năng đã đồng loạt ra quân giúp nhân dân xây dựng lại những mái ấm sau thiên tai, với mục tiêu cao nhất đó là “Không để người dân nào không có nhà đón Tết”.

Triển khai cao điểm"Chiến dịch Quang Trung", Công an các đơn vị, địa phương đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện với hiệu quả cao. Và không chỉ xây dựng, sửa chữa lại nhà cho những hộ dân bị thiệt hại, đã có nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an để người dân vơi bớt khó khăn.

Mồ hôi của người lính Bộ đội Cụ Hồ đổ xuống từng căn nhà cho người dân trong Chiến dịch Quang Trung ở Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Chủ động triển khai hiệu quả, quyết liệt

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung trước ngày 15/1/2026, giúp bà con ổn định đời sống và lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Việc này đã rút ngắn 15 ngày so với kế hoạch ban đầu (31/1/2026).

Hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an sát cánh cùng nhân dân, để xây dựng lại những ngôi nhà đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng nhân dân; là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, đặt lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết, trước hết, hết lòng cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đã cùng với nhân dân gia cố nhà cửa; tích cực dọn dẹp nhà cửa, trường học sau bão, lũ và làm việc với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa”, tranh thủ làm cả đêm, cả ngày nghỉ, ngày lễ để nhanh chóng hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung".

Kết quả đến nay Công an các địa phương: Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng mới 419 căn nhà (sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ); hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại 100% các nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn, trước tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, để nhân dân nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới, lực lượng Công an nhân dân đang tiếp tục hỗ trợ nhân dân các nhu yếu phẩm thiết yếu, vật dụng sinh hoạt, công cụ lao động, sản xuất...; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính theo thẩm quyền để nhân dân yên tâm an cư, ổn định đời sống lâu dài, bền vững; tiếp tục quan tâm, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, các giải pháp phục hồi và ổn định sinh kế cho người dân qua đó góp phần bảo đảm an ninh nông thôn.

Năm 2025, ảnh hưởng bởi bão số 13, căn nhà của gia đình chị Võ Thị Thanh Lý (thôn 3, xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk) bị đổ sập hoàn toàn. Chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã khẩn trương hỗ trợ gia đình xây dựng lại căn nhà mới. Đến nay, căn nhà rộng 55m2 của gia đình hoàn thành phần xây dựng cơ bản. Chị Võ Thị Thanh Lý chia sẻ, sau những thiệt hại do bão lũ gây ra, gia đình chị không còn chỗ ở, sinh kế gặp khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, các chiến sỹ Công an tích cực hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới. Chính quyền địa phương kịp thời động viên, thăm hỏi. Chị rất mừng, nỗ lực tham gia xây dựng cùng cán bộ, chiến sỹ.

Cũng trong quá trình triển khai "Chiến dịch Quang Trung", Bộ Công an đã hỗ trợ từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng để xây dựng 1 căn nhà mới; huy động, vận chuyển và phát tận tay bà con nhân dân hơn 900 tấn nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc chữa bệnh..; tổ chức 2 đoàn công tác hỗ trợ khám chữa bệnh, thực hiện công tác y tế dự phòng tại Huế, Đà Nẵng.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã đóng góp 1 ngày lương với tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng để chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Công an các địa phương đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng chục nghìn viên gạch, hơn 30 tấn gạo, cơ số thuốc, hóa chất với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng... để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Công an tại 9 tỉnh miền Trung huy động hơn 126.000 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng Cảnh sát Cơ động, các trường Công an nhân dân đã tăng cường hàng ngàn cán bộ, học viên trực tiếp tham gia Chiến dịch.

Theo Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, kết quả này là minh chứng sinh động cho tinh thần: "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".

Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người dân xã Diên Điền khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Đặng Tuấn –TTXVN

Chỉ trong vòng 40 ngày, lực lượng Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Từ mệnh lệnh của người đứng đầu Bộ Công an, toàn lực lượng đã vào cuộc kịp thời, triển khai nhịp nhàng, sáng tạo. Rất nhiều mô hình hay, giải pháp quyết liệt từ Công an các địa phương đã được triển khai hiệu quả, khẳng định năng lực và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an.

Từ sự thành công của "Chiến dịch Quang Trung", Công an các đơn vị, địa phương đúc rút những bài học kinh nghiệm, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, dù thời tiết hay hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đồng hành cùng nhân dân trong thiên tai, bão lũ

Năm 2025, thiên tai, bão, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất... diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử. Thiên tai trải rộng trên khắp cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã vào cuộc với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phòng thủ dân sự, an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ. Hình ảnh người chiến sĩ Công an giúp dân trong bão lũ đã lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm 2025, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương huy động 21.142 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng 3.294 lượt phương tiện trực tiếp tham gia xử lý 1.349 vụ cứu nạn, cứu hộ; tổ chức cứu được 2.052 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được giao triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến giao thông trọng yếu, nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở, không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sỹ với 22.687 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện kịp thời ra quân phối hợp, hỗ trợ chính quyền và nhân dân tại 17 địa phương tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, tìm kiếm người mất tích, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, lực lượng y tế cơ quan Bộ Công an đã thành lập 18 đoàn công tác triển khai biện pháp y tế và môi trường khắc phục hậu quả sau bão lụt tại 16 địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và tham gia khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra; huy động gần 700.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng, chống thiên tai, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện đặc chủng, chuyên dụng để tiếp cận các khu vực bị cô lập, ngập sâu để cứu người mắc kẹt, đưa người già, trẻ em, người bệnh đi cấp cứu kịp thời…

Lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, nắm chắc thông tin cụ thể đối với từng nhân khẩu, từng hộ gia đình, chủ động khai thác, cung cấp, tra cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, thông tin dân cư phục vụ công tác sơ tán, tìm kiếm cứu nạn.

Công an nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát, tiếp nhận các tin liên quan an ninh, trật tự, yêu cầu giúp đỡ của người dân báo đến số điện thoại 113 để kịp thời xử lý, giải quyết ban đầu các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản, lợi dụng lúc người dân sơ tán hoặc trong tình trạng hỗn loạn do thiên tai.

Cùng với đó, Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra./.