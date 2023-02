"Cầu nối" vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn CHCN Quân đội nhân dân Việt Nam trao kỷ niệm cho Tình nguyện viên Lưu Thái Hưng vì những đóng góp, hỗ trợ đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ .Thực hiện: Hải Linh, PV TTXVN từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ

Cùng với thành phố Adiyaman, tỉnh Hatay cũng là một trong 3 địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa động đất ngày 6/2 vừa qua. Trao đổi với phóng viên TTXVN đưa tin từ Hatay, anh Thái Hưng chia sẻ chính sự đồng cảm với nỗi đau, những mất mát to lớn của người dân Thổ Nhĩ Kỳ cùng với trách nhiệm đối với mảnh đất mà anh đã gắn bó từ rất lâu này là lý do thôi thúc anh quyết định trở thành tình nguyện viên đóng góp vào nỗ lực chung hỗ trợ những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua giai đoạn khó khăn. Đúng khi đó, đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam sang, vừa tự hào, vừa xúc động về lòng nhân ái của người Việt, anh đã không ngần ngại nhập đoàn hỗ trợ làm công tác phiên dịch, qua đó giúp tạo điều kiện tốt nhất để đoàn có thể làm việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Thái Hưng cũng chia sẻ khi hay tin anh sẽ làm tình nguyện viên hỗ trợ đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Hatay, gia đình, người thân và bạn bè của anh đã không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, anh đã trấn an mọi người rằng sẽ cẩn thận đảm bảo an toàn cho bản thân mình, cũng như cho đoàn, với quyết tâm giúp đoàn công tác đạt được kết quả tốt nhất và an toàn trở về. Anh cho biết bản thân anh cũng như các tình nguyện viên khác đều đã nhận được sự ủng hộ, động viên, thăm hỏi của các đồng nghiệp trong công ty, đặc biệt là anh Nguyễn Quang Tuấn - Chủ tịch Công ty VT Travel Plus và cũng đang là Chủ tịch Hội người Việt tại Bulgaria - trong quá trình đi làm việc cùng đoàn. Anh cũng bày tỏ cảm ơn các đồng nghiệp trong công ty đã chăm sóc chu đáo gia đình và người thân của anh trong thời gian anh thực hiện nhiệm vụ.