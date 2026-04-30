"Bản hòa ca rối và xiếc" – kết nối nghệ thuật truyền thống và đương đại

Tiết mục múa rối “Ngày mùa” tái hiện sinh động đời sống lao động của người nông dân Việt Nam. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN Chương trình được dàn dựng công phu, là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật múa rối truyền thống và xiếc đương đại. Hai loại hình nghệ thuật tưởng chừng khác biệt nhưng lại gặp nhau ở khả năng kể chuyện bằng hình thể, kỹ thuật và cảm xúc tạo nên một “bản hòa ca” đa sắc, vừa gần gũi, vừa mới mẻ khiến người xem thích thú.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tiết mục xiếc “Sắc Sen”, hình tượng nghệ thuật giàu tính biểu tượng, tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của văn hóa Việt Nam. Bằng kỹ thuật điêu luyện và sự phối hợp nhịp nhàng, các nghệ sĩ đã mang đến một màn trình diễn vừa mềm mại, vừa giàu nội lực.

Trong khi đó, tiết mục múa rối “Ngày mùa” tái hiện sinh động đời sống lao động của người nông dân Việt Nam. Những con rối được điều khiển khéo léo đã kể câu chuyện về niềm vui thu hoạch, về sự gắn bó với ruộng đồng, qua đó tôn vinh giá trị lao động và bản sắc văn hóa nông nghiệp.

Ở mảng xiếc, các tiết mục như “Tạo hình trên thang” hay “Tình yêu trên đôi giày trượt” tiếp tục chinh phục khán giả bằng sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và tính biểu cảm. Những động tác mạo hiểm nhưng uyển chuyển không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn cao của nghệ sĩ mà còn truyền tải những câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu, niềm tin và khát vọng vượt qua giới hạn.

Đặc biệt, tiết mục “Uốn dẻo Phượng Hoàng” gây ấn tượng mạnh với những động tác mềm mại, uyển chuyển nhưng đầy nội lực, thể hiện sự khổ luyện bền bỉ của người nghệ sĩ xiếc. Hình tượng phượng hoàng biểu tượng của tái sinh và vươn lên được khắc họa rõ nét, mang thông điệp về sức sống và khát vọng phát triển của Thành phố.

Không gian chương trình còn mở rộng sang nghệ thuật múa rối nước, một di sản văn hóa độc đáo của dân tộc. Những màn múa rồng, lân, tứ linh trên mặt nước không chỉ tạo nên hiệu ứng thị giác hấp dẫn mà còn gợi nhắc về truyền thống lâu đời của nghệ thuật dân gian Việt Nam. Qua đó, khán giả có dịp cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trích đoạn xiếc “Ký ức Hỏa Thần – Vùng đất kỳ bí tiền truyện” khép lại chương trình với các màn đu dây, xe đạp và múa lửa. Sự kết hợp giữa yếu tố huyền ảo và kỹ thuật biểu diễn hiện đại đã tạo nên cao trào cảm xúc, đưa người xem bước vào một thế giới nghệ thuật giàu tưởng tượng.

Nghệ sĩ Trần Được, Phó Trưởng đoàn Múa rối Rồng Phương Nam (Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), phó đạo diễn chương trình, chia sẻ: Thông qua “Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc”, Ban tổ chức mong muốn góp phần lan tỏa các giá trị nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao đến đông đảo công chúng, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố không ngừng phát triển các thiết chế văn hóa hiện đại. Chương trình không chỉ là lời tri ân đối với lịch sử mà còn là minh chứng cho sức sống của nghệ thuật Việt Nam trong dòng chảy hội nhập, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, tạo nên những giá trị bền vững cho đời sống văn hóa xã hội.

Em Ngọc Thanh, một khán giả trẻ đến xem chương trình chia sẻ, đây là lần đầu tiên được xem một chương trình biểu diễn kết hợp giữa xiếc và rối. Nếu như xiếc mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích thì múa rối nước lại đưa khán giả trở về với những giá trị truyền thống với khung cảnh yên bình, gần gũi của làng quê.

“Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc” khép lại nhưng dư âm của nó sẽ vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều khán giả. Việc ra mắt chương trình và chính thức mở cửa Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, một công trình văn hóa quy mô lớn, hiện đại với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới của nghệ thuật biểu diễn; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và thu hút du khách./.