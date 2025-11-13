Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường tiễn Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sau hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Ra tiễn Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein và Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại (Văn phòng Chủ tịch nước) Nguyễn Vũ Hà Lê; Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Thị Bích Thuận. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Jordan và Đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức; hội đàm với Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức; hội đàm với Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein và Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Jordan. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Jordan.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Việt Nam nhất trí cho rằng, Việt Nam và Jordan có nhiều điểm tương đồng về tinh thần quật cường, kiên trì đấu tranh vì độc lập và giải phóng dân tộc. Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan. Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì lợi ích của khu vực ASEAN và Trung Đông. Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định Jordan mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó đặc biệt là hợp tác giữa khu vực tư nhân hai bên; mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết giữa hai dân tộc.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất hai bên cần củng cố lòng tin chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao; nhất trí cần triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao được ký kết trong chuyến thăm, nghiên cứu thúc đẩy sớm ký thỏa thuận thành lập các cơ chế hợp tác khác, sớm cử lãnh sự danh dự tại mỗi nước để thúc đẩy hợp tác.

Trên cơ sở nền tảng lòng tin chính trị, các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, cán bộ giữa các cơ sở quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Quốc vương Jordan đề nghị hai nước nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân hai bên.

Việt Nam sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh sang Jordan. Trong khi đó, Jordan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal thông qua hỗ trợ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về lĩnh vực Halal, vấn đề chứng chỉ Halal và mở cửa thị trường cho các sản phẩm Halal của Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác về y tế, là thế mạnh của Jordan, đặc biệt trong các lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ vào y học...

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, khẳng định đây là lĩnh vực rất tiềm năng nhằm mở ra các cơ hội cho thế hệ trẻ hai nước.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên nhất trí cần tiếp tục tham vấn và ủng hộ các ứng cử của nhau cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn Ả-rập và ASEAN. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Trên cơ sở quan hệ Việt Nam-Jordan phát triển tốt đẹp 45 năm qua, chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm./.