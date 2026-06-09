Quốc hội Việt Nam - Lào tích cực phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, thông qua Thủ tướng Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ do đồng chí Sonexay Siphandone đứng đầu, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, với tinh thần đồng chí, anh em thân thiết, Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn kề vai sát cánh, ủng hộ công cuộc đổi mới của Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Đoàn; nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XVI; trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời thăm hỏi thân thiết và lời mời thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane. Thay mặt Đảng và Chính phủ Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ niềm tự hào và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội. Những thành tựu đó góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế ngày càng nổi bật.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh - quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, giáo dục và hợp tác địa phương; nhấn mạnh việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào tổng thể quan hệ hai nước có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chúc mừng kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng cũng như kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã và đang tích cực phối hợp triển khai các thỏa thuận giữa hai cơ quan lập pháp với nhiều hình thức phong phú; duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và cơ chế giám sát chung việc thực hiện các thỏa thuận, dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục gia tăng tin cậy chính trị; duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và giao lưu nhân dân; đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) nhằm bảo vệ lợi ích chung của hai nước và khu vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào tạo hành lang pháp lý vững chắc, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác đã cam kết.

Bên cạnh hợp tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cũng dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại phát triển tương xứng với quan hệ chính trị. Hai bên nhất trí tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại và đầu tư, trong đó có các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt kết nối ra biển; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại biên giới.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, lan tỏa truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tới các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Quốc hội Việt Nam - Lào tích cực phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay, Thủ tướng Lào khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào và các cơ quan liên quan của Việt Nam, đặc biệt với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan của hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.