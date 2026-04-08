Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Quốc hội họp riêng. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

(i) Nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và Tờ trình về danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(ii) Thảo luận, biểu quyết thông qua 03 nội dung: (1) cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; (2) phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; (3) nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả như sau: có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

(iii) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 489 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 489 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

(iv) Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

(v) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày 03 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ; Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(vi) Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả như sau: có 485 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 484 đại biểu tán thành (bằng 96,30% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, danh sách Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà có tên sau: Ông Phạm Gia Túc; Ông Phan Văn Giang; Bà Phạm Thị Thanh Trà; Ông Hồ Quốc Dũng; Ông Nguyễn Văn Thắng; Ông Lê Tiến Châu.

(vii) Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả như sau: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, danh sách Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông, bà có tên sau: Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ; Ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

(viii) Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả như sau: có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm các ông, bà có tên sau: Bà Nguyễn Hải Trâm; Ông Nguyễn Văn Cường; Ông Lê Hưng Dũng; Ông Lê Thanh Phong; Ông Đỗ Mạnh Tăng; Ông Nguyễn Hải Thanh; Ông Nguyễn Hữu Tuyến; Bà Đỗ Thị Hải Yến.

(ix) Nghe Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; sau đó, Quốc hội bỏ phiếu; nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

(x) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, Ông Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Các ông, bà có tên sau là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh: Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao./.