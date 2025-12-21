Quốc hội quan tâm tháo gỡ khó khăn cho vùng biên giới Hùng Sơn, Đà Nẵng

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã thông tin khái quát đến cử tri về nội dung, kết quả kỳ họp Quốc hội thứ 10 khóa XV, trong đó nhấn mạnh việc Quốc hội xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đoàn cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng thời gian qua, những kết quả đạt được và mục tiêu đặt ra đối với địa phương trong giai đoạn tới.



Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri Briu Liếc (xã Hùng Sơn) đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại, khó khăn ở địa phương. Trong đó, nổi bật là nhu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông liên thôn, liên xã, nhất là các tuyến đường phục vụ sản xuất và đi lại của người dân trong mùa mưa lũ; quan tâm hoàn thiện hệ thống thủy lợi nhỏ, công trình nước sinh hoạt tập trung nhằm bảo đảm nguồn nước ổn định cho sản xuất và đời sống. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Ga Ry (xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN Tại buổi tiếp xúc, ông Cor Lý (ở thôn A Râng, xã Hùng Sơn) bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đánh giá cao sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thời gian qua, nhờ sự đầu tư của Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Hùng Sơn từng bước được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững.



Nhiều ý kiến cử tri đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của khu vực biên giới; hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm, giúp người dân yên tâm gắn bó với sản xuất. Cử tri cũng mong muốn có thêm các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thanh niên tại địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm Đồn Biên phòng Ga Ry (xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh đúng tình hình thực tiễn của cử tri xã Hùng Sơn. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Coi đây là địa bàn chiến lược, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có các chính sách dành cho khu vực biên giới, nhằm tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.



Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền thành phố Đà Nẵng, các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân xã Hùng Sơn. Đồng thời, địa phương cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.



Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, trao quà và chia sẻ, động viên các gia đình có ba nạn nhân mất tích và tử vong trong vụ sạt lở núi xảy ra ngày 14/11 tại xã Hùng Sơn. Bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những tổn thất, mất mát của người dân, Phó Chủ tịch Quốc hội mong bà con sớm vượt qua khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để ổn định cuộc sống; đồng thời khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời về lương thực, nhà ở, khôi phục sản xuất, đầu tư trường học và triển khai các giải pháp phòng, chống sạt lở, nhằm giúp người dân vùng bị ảnh hưởng an cư, phát triển bền vững./.