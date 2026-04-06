Quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn vươn mình phát triển

Nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Hậu Kiên luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tình quê hương sâu nặng

Nhắc đến những lần Tổng Bí thư Lê Duẩn trở về thăm quê, nhiều người dân thôn Hậu Kiên vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc đầy xúc động. Ông không chỉ là nhà lãnh đạo của đất nước, mà còn là người con của làng quê, luôn gần gũi, giản dị và quan tâm đến cuộc sống nhân dân.

Ông Nguyễn Tài (68 tuổi), người dân thôn Hậu Kiên, từng là Bí thư Chi đoàn Hợp tác xã Hậu Kiên, là một trong những người nhiều lần được gặp Tổng Bí thư Lê Duẩn mỗi khi ông về thăm quê. Nhắc lại kỷ niệm, ông Tài bồi hồi: “Hầu như lần nào bác về quê tôi cũng được gặp. Bác là lãnh tụ nhưng rất gần gũi. Bác hỏi thăm bà con như người thân trong nhà, hỏi chuyện mùa màng, chuyện làm ăn, chuyện học hành của con cái. Bác luôn trăn trở làm sao để quê hương bớt nghèo”.

Trong những lần gặp gỡ ấy, ông Tài nhớ nhất chuyến Tổng Bí thư về thăm quê vào sáng mùng 1 Tết Đinh Tỵ năm 1977. Sau những năm tháng xa quê dài đằng đẵng, niềm xúc động hiện rõ trong ánh mắt và lời nói của Tổng Bí thư. “Bác gặp bà con, gặp các cháu thiếu niên rồi nói một câu tôi nhớ mãi: Tôi đi từ Bắc chí Nam, chưa có nơi nào như nơi này nhé, đoàn kết lắm. Mỗi nồi khoai cũng gọi nhau ăn, mỗi bát nước chè cũng gọi nhau uống. Lúc đó chưa có chủ nghĩa xã hội mà đã có tình cảm xã hội chủ nghĩa. Nghe bác nói mà ai cũng xúc động”, ông Tài kể lại.

Du khách tham quan tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Không chỉ nhắc đến nghĩa tình quê hương, Tổng Bí thư Lê Duẩn còn dành nhiều thời gian căn dặn người dân phải đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, chăm lo học tập, hướng đến cuộc sống ổn định lâu dài. Trong chuyến thăm quê ấy, Tổng Bí thư Lê Duẩn vui mừng khi thấy quê hương sau ngày giải phóng đã có nhiều đổi thay. Tổng Bí thư lưu ý địa phương phải phát triển toàn diện, đi đôi với nông nghiệp là ngư nghiệp, lâm nghiệp; tổ chức công nghiệp, thủ công nghiệp, mở mang ngành nghề; tăng sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu và hàng xuất khẩu. Mỗi làng, mỗi xã phải ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, ra sức học tập nâng cao trình độ văn hóa.

Những lời căn dặn ấy đã trở thành động lực để người dân vùng quê Hậu Kiên nói riêng và xã Triệu Phong nói chung từng bước vươn lên. Tại thôn Hậu Kiên, hiện nay hạ tầng cơ sở, giao thông được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; an sinh xã hội và đời sống văn hóa được chú trọng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 55–58 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn dưới 3%.

Kinh tế địa phương phát triển theo hướng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, nổi bật là các cơ sở chế biến thực phẩm như nem chả, bánh kẹo... Đặc biệt, thôn từng bước hình thành thương hiệu đặc trưng gắn với địa danh nem, chả Chợ Sãi. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống hiếu học, nhiều gia đình trong thôn quan tâm đầu tư cho con em học hành; công tác khuyến học, khuyến tài được thực hiện thường xuyên, mỗi năm đều có học sinh trong thôn đỗ đạt vào các trường đại học, cao đẳng.

Bí thư Chi bộ thôn Hậu Kiên Phan Đức Nam chia sẻ, địa phương luôn vinh dự và tự hào vì đây là quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Niềm tự hào ấy trở thành động lực để cán bộ và nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống cách mạng. Năm 2025, thôn Hậu Kiên được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa tiêu biểu”. Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện; đặc biệt quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nhất là truyền thống của quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Khát vọng phát triển trên vùng đất giàu truyền thống

Những ngày này, hướng tới kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2026), đông đảo người dân và du khách tìm về thôn Hậu Kiên thắp nén nhang tri ân, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông. Nằm bên bờ sông Thạch Hãn, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn mang vẻ trầm mặc, yên bình, là nơi lưu giữ những dấu ấn về tuổi thơ, gia đình và quê hương của người con ưu tú Quảng Trị. Khu lưu niệm được khởi công xây dựng từ năm 2002. Năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đặc biệt, năm 2025, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành dự án bảo tồn, tôn tạo khu lưu niệm này với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, tập trung tu bổ, phục hồi nhà lưu niệm; nâng cấp nhà trưng bày – tưởng niệm; xây dựng nhà quản lý và đón tiếp; hoàn thiện cổng chính, bia di tích, bến sông, hệ thống kè, sân vườn, điện chiếu sáng, cấp thoát nước… Việc hoàn thành trùng tu không chỉ đáp ứng tình cảm thiêng liêng của nhân dân đối với người con ưu tú của quê hương, mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch về nguồn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Lê Anh Quýnh (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) xúc động nói: “Tôi đã nhiều lần nghe kể về Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhưng khi trực tiếp đến thăm khu lưu niệm, nhìn những hình ảnh, kỷ vật và nghe lại từng câu chuyện, tôi thực sự nghẹn ngào. Đây không chỉ là một khu lưu niệm, mà là nơi nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm với đất nước”.

Không gian khu lưu niệm không chỉ lưu giữ ký ức về một nhà lãnh đạo kiệt xuất, là “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, mà còn là điểm tựa tinh thần, thắp lên niềm tin và khát vọng phát triển cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Trong dịp kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, xã Triệu Phong cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức viếng, tôn vinh, tri ân những đóng góp của đồng chí Lê Duẩn; lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Thạch Hãn vào ngày 7/4; các hoạt động trải nghiệm tại khu lưu niệm cho học sinh để ôn lại truyền thống cách mạng, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn; các hoạt động khuyến học khuyến tài, trao học bổng cho học sinh hiếu học…

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn, xã Triệu Phong hôm nay đang từng bước khẳng định sự đổi thay mạnh mẽ. Theo Chủ tịch UBND xã Triệu Phong Đặng Sỹ Dũng, năm 2025, tổng giá trị sản xuất các ngành của xã ước đạt hơn 2.059 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,5 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 269 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 148 tỷ đồng...

Tổng Bí thư Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907 tại xã Triệu Đông, nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; trong gia đình lao động có truyền thống yêu nước. Đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Dù ở bất cứ cương vị nào, Tổn Bí thư Lê Duẩn vẫn luôn hướng về quê hương bằng tình cảm sâu nặng, chân thành./.