Quảng Trị và Savannakhet (Lào) phối hợp bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã trao đổi, thông báo về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế của hai địa phương; công tác xây dựng lực lượng và tình hình liên quan đến các hoạt động an ninh trật tự, an ninh quốc gia. Hai bên vui mừng và đánh giá cao kết quả thực hiện Biên bản Hội đàm thường niên năm 2024 và nhận thấy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai bên có ý nghĩa hết sức quan trọng để tạo tiền đề cho mỗi bên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Hai bên khẳng định sẽ phát huy tốt kết quả đã đạt được và phấn đấu hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai lực lượng.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã tích cực phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức; vận động nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm túc Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền của hai nước, luật pháp của mỗi nước. Các đơn vị liên quan của hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, vật liệu nổ; xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…

Hai bên cũng quan tâm, chỉ đạo các đơn vị phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng, cấp phát và thu hồi các loại giấy tờ cho người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo quy định của mỗi nước; thực hiện có hiệu quả quy chế kết nghĩa đã ký kết giữa các đơn vị; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp duy trì, thực hiện và lan tỏa mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới…

Đoàn công tác hai bên cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp thời gian qua. Trong đó, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới có lúc chưa thường xuyên, còn xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm pháp luật của mỗi nước. Vẫn còn người dân hai bên biên giới qua lại đường mòn, bến sông biên giới chưa đúng quy định, tồn tại việc kết hôn không giá thú...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã trao đổi, thống nhất các nội dung và ký biên bản Hội đàm với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025-2026. Hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng/Bộ Quốc phòng (Việt Nam) với Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An Ninh/Bộ An ninh (Lào) ký ngày 12/12/2021 tại tỉnh Quảng Trị. Hai bên triển khai các nội dung Biên bản Hội đàm đã ký kết, khắc phục những tồn tại trong thời gian qua; tập trung tuyên truyền, giáo dục Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền cho cán bộ, nhân dân hai bên biên giới hiểu và chấp hành nghiêm nhằm góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thời gian tới, hai bên tích cực phối hợp nắm, trao đổi thông tin hoạt động; hỗ trợ, phối hợp và thực hiện đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước; xử lý, giải quyết tình hình, vụ việc xảy ra theo đúng Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa hai nước và pháp luật mỗi nước...Hai bên tiếp tục phối hợp kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, cửa khẩu tạo môi trường thông thoáng, lưu thông biên giới theo quy định pháp luật của mỗi nước; tham mưu cho cấp có thẩm quyền hai bên nghiên cứu, bổ sung quy hoạch mở các lối mở, cửa khẩu phụ, chợ biên giới; phối hợp diễn tập đấu tranh, ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép; duy trì chế độ hội đàm, thăm hỏi và chúc mừng lẫn nhau nhân các ngày lễ, Tết của mỗi nước…/.