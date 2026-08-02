Quảng Trị phân bổ hơn 2.134 tỷ đồng cho ba Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là hơn 2.134 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương; trong đó, phân bổ 1.929,1 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, chiếm phần lớn tổng nguồn lực được bố trí cho giai đoạn này.

Cụ thể, trong tổng số 1.929,1 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, có 1.546,93 tỷ đồng được phân bổ cho các xã, đặc khu để triển khai các dự án thuộc ba Chương trình mục tiêu quốc gia; 382,17 tỷ đồng dành thực hiện các nhiệm vụ chi cấp tỉnh và sẽ được phân bổ chi tiết sau khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Đối với kế hoạch năm 2026, nguồn vốn ngân sách trung ương được phân bổ là 205,06 tỷ đồng; trong đó hơn 164 tỷ đồng bố trí cho các xã, đặc khu và gần 41 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ chi cấp tỉnh.

Nguồn vốn được phân bổ cho 70 xã và đặc khu Cồn Cỏ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức đã được HĐND tỉnh ban hành. Nhiều địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên bố trí nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng thiết yếu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030, xã Dân Hóa được phân bổ 35,26 tỷ đồng; xã Lìa được bố trí 33,62 tỷ đồng. Các xã Đakrông và Kim Ngân cùng được phân bổ 32,8 tỷ đồng; tiếp đến là các xã Thượng Trạch với 31,98 tỷ đồng, Trường Sơn 31,57 tỷ đồng, Tà Rụt 30,34 tỷ đồng. Các xã A Dơi, Hướng Phùng và Khe Sanh cùng được phân bố 29,52 tỷ đồng.

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo tham mưu phân bổ chi tiết phần vốn thực hiện nhiệm vụ chi cấp tỉnh; đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai các dự án, tiểu dự án theo đúng quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia và pháp luật về đầu tư công.

Các xã, đặc khu có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp thông qua phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2026; chủ động lồng ghép nguồn vốn ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu khác, nguồn huy động hợp pháp và sự tham gia của người dân nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, việc sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư công ngay từ đầu giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong hiện thực hóa các mục tiêu của ba Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tăng cường kiểm tra, giám sát và giải ngân đúng quy định; sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương gắn với nguồn lực đối ứng của địa phương, góp phần phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.