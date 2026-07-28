Quảng Trị lấy thị trường làm thước đo phát triển nông nghiệp xanh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp xanh không chỉ là yêu cầu bảo vệ môi trường mà còn là lựa chọn chiến lược nhằm nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền nông nghiệp. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Quảng Trị có nhiều lợi thế về đất đai, rừng và các sản phẩm chủ lực để hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, phát triển kinh tế rừng, kinh tế biển và các chuỗi giá trị xanh. Tuy nhiên, tỉnh cần khắc phục những hạn chế về quy mô sản xuất, liên kết chuỗi, chế biến sâu và logistics.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương đề nghị phát triển nông nghiệp xanh phải được tiếp cận bằng tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường và hiệu quả làm thước đo; doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt chuỗi giá trị, hợp tác xã tổ chức sản xuất, người dân là chủ thể, nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và môi trường đầu tư. Đồng thời, tỉnh cần lựa chọn những ngành hàng có lợi thế để tập trung nguồn lực phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh khẳng định, phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị là yêu cầu tất yếu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản và thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp xanh đến năm 2030; xác định rõ các chuỗi ngành hàng ưu tiên, vùng nguyên liệu đạt chuẩn, hệ thống truy xuất nguồn gốc, chế biến và logistics. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương cần tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với doanh nghiệp và hợp tác xã, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp xanh của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Trần Quốc Tuấn báo các kết quả về phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Trần Quốc Tuấn cho biết, sau gần một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phát triển nông nghiệp xanh trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến tháng 7/2026, toàn tỉnh có gần 10.000 ha lúa tại 24 xã áp dụng quy trình tưới khô xen ướt, giúp tiết kiệm từ 20-30% lượng nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính từ 40-60% và tăng năng suất từ 5-8%. Gần 1.500 ha được chứng nhận hữu cơ; nhiều mô hình lúa hữu cơ được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 20-40%, lợi nhuận tăng khoảng 20-35%. Trên 20.700 ha cây trồng tham gia liên kết chuỗi giá trị, tỷ lệ bao tiêu đạt 100%, lợi nhuận tăng khoảng 15-20%.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp với hơn 417 cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao; thiết bị bay không người lái được sử dụng trên hơn 22.000 ha lúa; công nghệ IoT được áp dụng tại 270 trang trại chăn nuôi và gần 200 ha nuôi tôm; hơn 200 cơ sở thực hiện truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, gần 58.750 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; tỉnh thu hơn 402 tỷ đồng từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Các sản phẩm nông nghiệp xanh trưng bày triển lãm tại Hội nghị. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh vẫn còn nhiều khó khăn khi quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; vùng nguyên liệu chưa đáp ứng yêu cầu chế biến, xuất khẩu; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu còn ít; hạ tầng logistics, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc chưa đồng bộ.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện hiệp hội, doanh nghiệp và hợp tác xã tập trung thảo luận các giải pháp hoàn thiện cơ chế tích tụ, tập trung đất đai; phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn; đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; phát triển công nghiệp chế biến, logistics và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nông sản./.