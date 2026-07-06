Quảng Trị có khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên với rừng nguyên sinh, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc

Kim Phú là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, tạo dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương. Ảnh: TTXN phát

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân đã trao Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Khu du lịch Kim Phú là Khu du lịch cấp tỉnh cho lãnh đạo xã Kim Phú.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, việc Kim Phú trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh là kết quả của quá trình nỗ lực, chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp của các sở, ngành trong khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân (bên trái) trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận Khu du lịch Kim Phú là Khu du lịch cấp tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Để phát huy hiệu quả danh hiệu vừa được công nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị chính quyền xã Kim Phú tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương và bảo tồn các giá trị tài nguyên. Cùng với đó, địa phương cần chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đưa Khu du lịch Kim Phú trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh và cả nước.

Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Khu du lịch Kim Phú có diện tích hơn 329 km2, phía Bắc giáp các xã Đồng Lê, Minh Hóa và Tuyên Phú; phía Nam giáp xã Thượng Trạch và khu vực giáp ranh với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; phía Tây giáp xã Kim Điền và phía Đông giáp xã Phong Nha.

Kim Phú được đánh giá là vùng đất sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Nơi đây còn giữ được cảnh quan thiên nhiên hoang sơ với hệ thống núi đá vôi, hang động, rừng nguyên sinh, sông, suối và hồ tự nhiên, phù hợp phát triển các loại hình du lịch khám phá, trekking, cắm trại, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên. Bên cạnh đó, địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tạo nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Phú Hoàng Tự Quốc Hùng cho biết, việc được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh là niềm vinh dự, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn và khai thác bền vững các giá trị tài nguyên du lịch. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường du lịch, khuyến khích người dân tham gia phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm đặc trưng gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Hoàng Tự Quốc Hùng, quyết định công nhận Kim Phú là Khu du lịch cấp tỉnh không chỉ tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy tài nguyên du lịch, mà còn mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Phú nhân sự kiện địa phương trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh có Khu du lịch được công nhận cấp tỉnh./.