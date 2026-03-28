Quảng Trị: Chung tay tiết kiệm điện, bảo đảm an ninh năng lượng

Hệ thống điện mặt trời dược cán bộ Công ty May S&D (Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) thường xuyên kiểm tra, vệ sinh để bảo đảm khai thác tối đa nguồn điện phục vụ sản xuất. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Tại Công ty May S&D xã

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện đã đem lại kết quả rõ rệt. Doanh nghiệp này đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp trên mái nhà xưởng; đồng thời, cải tiến quy trình sản xuất, thay thế các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng bằng máy móc hiện đại, hiệu suất cao. Nhờ đó, chi phí tiền điện hàng tháng của đơn vị đã giảm gần 50% so với cách đây hai năm.

Ông Phạm Minh Cần, đại diện Công ty May S&D cho biết, doanh nghiệp đã chú trọng bố trí sản xuất hợp lý, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm nhằm giảm áp lực tiêu thụ điện. Ngoài việc sắp xếp thời gian sản xuất phù hợp, chúng tôi còn thay thế các thiết bị mô tơ cũ bằng thiết bị mới có hiệu suất cao hơn. Hệ thống điện mặt trời cũng được vệ sinh thường xuyên để bảo đảm khai thác tối đa nguồn điện phục vụ sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ Công ty May S&D cho biết, không chỉ dừng lại ở đầu tư công nghệ, yếu tố con người cũng được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Tất cả người lao động khi vào làm việc đều được đào tạo về ý thức tiết kiệm trong sản xuất; trong đó, có tiết kiệm điện. Chúng tôi yêu cầu toàn bộ cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định về tiết kiệm chi phí, coi đây là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, mô hình tiết kiệm điện tại Công ty May S&D chỉ là một trong nhiều điển hình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.400 hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt, góp phần giảm đáng kể áp lực cho hệ thống điện lưới quốc gia. Bên cạnh việc tự cung cấp một phần điện năng, các doanh nghiệp còn chủ động bố trí lại ca kíp sản xuất, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa việc sử dụng điện.

Đáng chú ý, đã có 163 khách hàng là các đơn vị sản xuất, kinh doanh quy mô lớn trên địa bàn tỉnh ký cam kết tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Theo đó, các doanh nghiệp chủ động dịch chuyển thời gian sản xuất ra khỏi khung giờ cao điểm, góp phần cân đối cung cầu điện năng trong những thời điểm nhạy cảm.

Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc điều hành Công ty Sinh học Vĩnh Linh cho biết, doanh nghiệp luôn xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý theo từng thời điểm trong ngày; đồng thời, tránh vận hành máy móc vào giờ cao điểm, tắt các thiết bị không cần thiết để hạn chế tiêu thụ điện. Bên cạnh đó, việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện được thực hiện định kỳ nhằm giảm thiểu hao phí và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Ông Lê Cảnh Duy, Phó trưởng Điện lực Quảng Ninh (Quảng Trị) nhấn mạnh, bên cạnh nỗ lực của ngành điện trong việc bảo đảm cung ứng điện ổn định, rất cần sự chung tay của cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Việc sử dụng điện tiết kiệm, dù là những hành động nhỏ, nhưng khi được duy trì lâu dài sẽ hình thành thói quen, giúp các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí sinh hoạt và sản xuất.

Theo ông Lê Cảnh Duy, ngành điện địa phương đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt trong các thời điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao; đồng thời, ngành điện phối hợp với các đơn vị sản xuất lớn triển khai hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục.

Số liệu thống kê cho thấy, hiệu quả từ các chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày càng rõ nét. Nếu như cách đây 6 năm, tổng sản lượng điện tiết kiệm được của toàn tỉnh đạt khoảng 38,7 triệu kWh, đến nay con số này đã tăng lên 52,7 triệu kWh. Đây là minh chứng cho sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

Có thể thấy, tiết kiệm điện tại Quảng Trị đang dần chuyển từ một phong trào mang tính vận động sang hành vi thường xuyên trong đời sống và sản xuất. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân không chỉ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, hướng tới phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nguồn năng lượng ngày càng chịu nhiều áp lực, những mô hình, cách làm hiệu quả từ thực tiễn như tại Quảng Trị sẽ là kinh nghiệm quý để nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước, góp phần xây dựng thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội./.