Quảng Trị: Cảng biển Mỹ Thủy đi vào vận hành, khai thác trong tháng 7

Ghi nhận của phóng viên tại dự án đầu tháng 7/2026, giữa nắng gió bỏng rát của mùa Hè trên đất Quảng Trị, hàng trăm công nhân cùng phương tiện, máy móc hối hả thi công trên đại công trường dự án. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ để đưa bến số 1 và bến số 2 vào khai thác; qua đó tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh.

Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ để đưa bến số 1 và bến số 2 vào khai thác. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Ban Quản lý Dự án Cảng quốc tế Mỹ Thủy cho biết, các hạng mục công trình trọng yếu phục vụ khai thác bến cảng đã cơ bản hoàn thành hoặc đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Trong quá trình triển khai, Ban, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công đã tập trung cao độ nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Với sự nỗ lực, quyết tâm của các bên tham gia dự án, đến nay các điều kiện cần thiết phục vụ công tác mở cảng cơ bản đáp ứng theo kế hoạch.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục và điều kiện để đưa bến cảng vào khai thác trong tháng 7/2026. Theo đó, MTIP đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường; đẩy nhanh thi công các công trình bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng kiểm tra điều kiện cấp phép. MTIP đã mua sắm các trang thiết bị phục vụ vận hành, khai thác, cũng như tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, an toàn hóa chất... cho người lao động; xây dựng các quy trình an toàn vệ sinh lao động, ứng phó sự cố, sẵn sàng cho hoạt động khai thác. MTIP cũng trình hồ sơ cơ quan có thẩm quyền để xem xét, quyết định công bố mã cảng và công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan, hoàn thành vào đầu tháng 7/2026.

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy Dương Viết Roãn, Cảng quốc tế Mỹ Thủy tọa lạc tại tọa độ “vàng”, cửa ngõ ra biển gần nhất của Hành lang kinh tế Đông - Tây và Tiểu vùng sông Mê Kông. Với quy mô 685 ha gồm 10 bến cảng, có khả năng đón tàu 100.000 tấn và sẽ nghiên cứu quy hoạch để đón tàu lên đến 350.000 tấn với quy mô được mở rộng tại thời điểm phù hợp. Cảng biển này mang trong mình lợi thế và tiềm năng to lớn để tái định vị bản đồ logistics toàn khu vực, trở thành cảng đầu mối, cảng trung chuyển tầm cỡ quốc tế.

Dự án cảng biển Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019, tổng mức đầu tư trên 14.200 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 685 ha, bao gồm 10 bến cảng, được đầu tư theo ba giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ năm 2018-2025 đầu tư 4 bến có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ năm 2026-2031 đầu tư 3 bến với số vốn gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 3 từ năm 2032-2036 đầu tư 3 bến có số vốn trên 4.300 tỷ đồng.

Tháng 3/2024, dự án triển khai thi công xây dựng các hạng mục của giai đoạn 1 gồm bến số 1 và số 2. Bến của cảng biển Mỹ Thủy được thiết kế cho tàu có trọng tải đến 100.000 tấn với tổng chiều dài tuyến mép bến 1.300 m, chiều rộng 50 m cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ đi kèm.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy là dự án trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng kết nối vùng, trung chuyển hàng hóa, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế./.