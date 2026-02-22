Quảng Trị: Bộ đội Biên phòng lan tỏa phong trào “Tết trồng cây” trên hai tuyến biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đồng loạt triển khai, tổ chức trồng hơn 25.000 cây xanh các loại hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Hồ Phú Vinh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, mùa Xuân Canh Tý năm 1960, nhân dịp kỷ niệm tròn 30 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bác Hồ chính thức phát động Tết trồng cây. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, từ đó đến nay, cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân ta lại nô nức, phấn khởi tổ chức Tết trồng cây làm theo lời Bác dạy và phong trào ý nghĩa ngày càng được lan tỏa. Phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trong những năm qua đã được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia trồng cây tại chương trình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Thượng tá Hồ Phú Vinh cho biết, phát huy tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ, trong những năm qua, cùng với phong trào chung của cả nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tham gia trồng được 850.000 cây xanh các loại trên diện tích 650ha. Đơn vị cũng tích cực, chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngày một tốt hơn.

Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây, tích cực chăm sóc cây đã trồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa bàn khu vực biên giới nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tăng độ bao phủ của rừng; góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn biên giới, góp phần giữ gìn môi trường sống bền vững và ngày càng tốt đẹp hơn.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, mỗi đoàn viên thanh niên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đây không chỉ là một hoạt động ý nghĩa đầu Xuân mới mà còn là dịp để mỗi đoàn viên thể hiện ý thức, trách nhiệm đối với thiên nhiên, cộng đồng và với sự phát triển lâu dài của đất nước. Trồng cây hôm nay chính là gieo mầm tương lai, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thượng úy Hồ Đức Quý, Trợ lý Công tác Quần chúng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bày tỏ: "Tuổi trẻ chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi cây xanh được trồng và chăm sóc tốt hôm nay sẽ là một đóng góp cụ thể, lâu dài cho sự phát triển bền vững của đất nước và cho các thế hệ mai sau".

Để phong trào ngày càng lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao nhất; đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng; vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái; phòng, chống cháy rừng, hạn chế sự tàn phá của thiên tai. Mặt khác, có biện pháp tích cực, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn những tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến rừng, hủy hoại môi trường sinh thái, cùng nhau chung tay góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trên hai tuyến biên giới đã đồng loạt triển khai, tổ chức trồng hơn 25.000 cây xanh các loại, gồm: phi lao, keo, tràm, cây ăn quả, cây lấy gỗ... trong khuôn viên đơn vị, địa bàn đơn vị đóng quân. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của rừng, phát huy tác dụng phòng hộ, giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra./.