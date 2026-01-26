Quảng Ninh: Từ khát vọng “vươn mình” đến chiến lược hiện thực hóa công nghiệp văn hóa

Các ca khúc về Đảng, Bác Hồ được dàn dựng hoành tráng. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN



Nâng tầm đẳng cấp bằng chất lượng nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật quy mô lớn “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh” được giới chuyên môn đánh giá là "phát súng hiệu" đầy ấn tượng cho năm du lịch 2026. Đây là minh chứng sống động cho việc Quảng Ninh đang quyết liệt hiện thực hóa Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp văn hóa.

Concert “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh” đã thu hút hàng vạn khán giả. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Điểm sáng lớn nhất, và cũng là yếu tố then chốt tạo nên thành công của sự kiện, chính là tư duy "nâng chất" trong khâu tổ chức. Thay vì những tiết mục mang nặng tính phong trào hay "cây nhà lá vườn" thường thấy, Ban tổ chức đã quy tụ được một dàn nghệ sĩ trình diễn chất lượng cao. Sự xuất hiện của những tên tuổi gạo cội của dòng nhạc cách mạng đan xen với những ngôi sao giải trí hạng A, những gương mặt trẻ đang dẫn dắt xu hướng âm nhạc số (Top Trending) đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu.

Sự kiện thu hút khoảng 60 ngàn người tham dự. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Công chúng và du khách đánh giá cao công tác biên đạo khi chương trình vừa đảm bảo tính trang trọng, hào hùng của sự kiện chính trị, vừa đáp ứng được thị hiếu giải trí sôi động, hiện đại của giới trẻ. Sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi chính là sự đảm bảo chắc chắn cho chất lượng và sức hút của chương trình, là lý do để giữ chân hàng vạn khán giả nán lại đến những phút cuối cùng giữa tiết trời se lạnh của dịp đầu năm.

Chứng kiến không khí sôi động này, chị Nguyễn Thu Hà (39 tuổi, người dân phường Hạ Long, Quảng Ninh) chia sẻ, là người dân địa phương, chị thực sự choáng ngợp. Hôm nay chị là một trong số những người may mắn “săn vé online” thành công để được có mặt trong concert này. Theo chị Hà, khi thông tin về dàn nghệ sĩ được công bố, chị đã phải nỗ lực để có được tấm vé trên tay.

"Đây thực sự là một show giải trí đẳng cấp quốc gia chứ không còn là buổi văn nghệ chào mừng đơn thuần. Tôi rất tự hào khi giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về một Hạ Long không chỉ đẹp mà còn rất hiện đại", chị Hà cho biết.

*Cú huých "Du lịch âm nhạc" cho mục tiêu tăng trưởng 2026

Việc đầu tư lớn cho dàn nghệ sĩ và công nghệ trình diễn ngay thời điểm giao thời của năm mới 2026 cho thấy tầm nhìn chiến lược của Quảng Ninh trong việc khai thác dư địa "Kinh tế đêm" và xu hướng "Music Tourism" (Du lịch âm nhạc).

Kết thúc năm 2025, Quảng Ninh đã đạt được những con số ấn tượng với khoảng 21,28 triệu lượt du khách (vượt xa con số 19 triệu theo kế hoạch ban đầu). Doanh thu ước đạt khoảng 57.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số 40.000 tỷ đồng kế hoạch đầu năm 2025. Đặc biệt, Quảng Ninh đã thu hút khoảng 4,5 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường ngoại. Tuy nhiên, để chinh phục mục tiêu đầy tham vọng của năm 2026 là đón 22 triệu lượt khách, đạt doanh thu 65.000 tỷ đồng, ngành du lịch tỉnh xác định phải tạo ra những sản phẩm đẳng cấp để giữ chân du khách lâu hơn.

Anh Trần Văn Minh, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: Kế hoạch ban đầu của gia đình anh chỉ định xuống Quảng Ninh nghỉ ngơi 1 ngày, 1 đêm. Nhưng khi biết tỉnh tổ chức concert có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà gia đình yêu thích, nên cả nhà đã quyết định thuê phòng ở lại. Việc kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với xem thần tượng biểu diễn là trải nghiệm rất thú vị.

Bốn sự kiện âm nhạc gần đây được Quảng Ninh tổ chức đều miễn phí vé cho nhân dân, du khách đã khiến sự kiện luôn chật kín ghế. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là làm sao để duy trì sức nóng và chất lượng nghệ sĩ cao như vậy mà không tạo gánh nặng cho ngân sách, thì có lẽ concert mở màn này đóng vai trò là "vốn mồi" để kích hoạt thị trường. Trong lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh thí điểm cơ chế hợp tác công - tư (PPP).

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu thực hiện theo hướng Nhà nước sẽ đóng vai trò "kiến tạo" – hỗ trợ về hạ tầng, an ninh và cơ chế pháp lý. Phần "hồn" của sự kiện – tức việc mời các ngôi sao quốc tế, sáng tạo nội dung và kinh doanh vé – sẽ do các tập đoàn giải trí, doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm.

Việc chuyển dịch từ bao cấp sang xã hội hóa sẽ giúp các sự kiện có nguồn thu để tái đầu tư mời những nghệ sĩ đẳng cấp hơn nữa, biến mỗi show diễn thành một sản phẩm du lịch độc lập có khả năng sinh lời.

Concert “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh” vì thế không chỉ là niềm vui ngày hội, mà còn là thông điệp về một Quảng Ninh năng động, biết cách biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh để bứt phá tăng trưởng trong kỷ nguyên mới./.