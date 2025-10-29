Quảng Ninh thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược với thành phố Phòng Thành Cảng

Quang cảnh Hội nghị định kỳ Quảng Ninh - Phòng Thành Cảng. Ảnh: TTXVN phát Trên cơ sở các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nội dung hợp tác đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) - Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ninh và chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng nói riêng, Quảng Tây nói chung đã cụ thể hóa, triển khai hợp tác đạt nhiều kết quả thực chất. Đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, y tế, kết nối giao thông đường bộ, mở và nâng cấp cửa khẩu; hợp tác quản lý biên giới, duy trì an ninh, an toàn trật tự, phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới. Tại hội nghị, hai bên thống nhất tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, nổi bật là đẩy nhanh tiến độ cầu Bắc Luân III, nghiên cứu lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng và thực hiện thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai và hợp tác công nghệ cao. Hai bên cũng cam kết khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh cho khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành sang thành phố Móng Cái tham quan trong ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh đề nghị, hai bên chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương biên giới duy trì cơ chế hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin; đẩy nhanh tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền để sớm triển khai cầu Bắc Luân III; triển khai hiệu quả thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; sớm triển khai nghiên cứu, lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng và nghiên cứu kết nối với tuyến đường sắt Đông Hưng.

Quảng Ninh kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính nghiên cứu, hợp tác đầu tư tại tỉnh về các lĩnh vực ưu tiên như: công nghiệp công nghệ cao, công nghệ trí tuệ nhân tạo, linh kiện điện tử, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Thống nhất với các ý kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thị trưởng Khâu Minh Hồng nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng và cụ thể hóa các chương trình hợp tác; khẳng định sẽ tăng cường cơ chế hợp tác, nhanh chóng thúc đẩy việc đầu tư các hệ thống giao thông kết nối, nhất là cầu Bắc Luân III, kết nối tuyến đường sắt; triển khai cửa khẩu thông minh, khu hợp tác ngành nghề, hợp tác kinh tế qua biên giới. Thành lập các nhóm công tác của hai bên để thúc đẩy triển khai các nội dung công việc liên quan; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới.

Về vai trò của giao lưu nhân dân trong việc củng cố quan hệ hai nước, Thị trưởng Khâu Minh Hồng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và năm Giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc.

Hợp tác giữa Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục đạt nhiều kết quả thực chất trên cơ sở Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên ước đạt 2,89 tỷ USD (tăng 15,8%), Quảng Ninh đã đón gần 430.000 lượt khách Trung Quốc lưu trú./.