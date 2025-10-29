Tin tức
Quảng Ninh thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược với thành phố Phòng Thành Cảng
Trên cơ sở các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nội dung hợp tác đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) - Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ninh và chính quyền nhân dân thành phố Phòng Thành Cảng nói riêng, Quảng Tây nói chung đã cụ thể hóa, triển khai hợp tác đạt nhiều kết quả thực chất. Đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, y tế, kết nối giao thông đường bộ, mở và nâng cấp cửa khẩu; hợp tác quản lý biên giới, duy trì an ninh, an toàn trật tự, phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới.
Tại hội nghị, hai bên thống nhất tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, nổi bật là đẩy nhanh tiến độ cầu Bắc Luân III, nghiên cứu lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng và thực hiện thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai và hợp tác công nghệ cao. Hai bên cũng cam kết khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh cho khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành sang thành phố Móng Cái tham quan trong ngày.
Quảng Ninh kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính nghiên cứu, hợp tác đầu tư tại tỉnh về các lĩnh vực ưu tiên như: công nghiệp công nghệ cao, công nghệ trí tuệ nhân tạo, linh kiện điện tử, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.
Hợp tác giữa Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục đạt nhiều kết quả thực chất trên cơ sở Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên ước đạt 2,89 tỷ USD (tăng 15,8%), Quảng Ninh đã đón gần 430.000 lượt khách Trung Quốc lưu trú./.