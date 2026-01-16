Quảng Ninh siết chặt quản lý an toàn vệ sinh trong chế biến hàu

Tái sử dụng vỏ hàu làm giá thể tạo nguồn hàu mới ở xã Đầm Hà (Quảng Ninh). Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Chủ tịch UBND xã Đầm Hà (Quảng Ninh) Tô Xuân Lợi chia sẻ: Sản lượng hàu trên địa bàn xã và các địa phương lân cận tăng lên. Một số hộ gia đình trên địa bàn xã tổ chức thu mua, sơ chế hàu. UBND xã Đầm Hà đã thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện thủ tục, nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Theo UBND xã Đầm Hà, trên địa bàn có 9 cơ sở sơ chế hàu. Trước thời điểm này, tất cả 9/9 cơ sở chế biến trên địa bàn đã đầu tư nhà xưởng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Các cơ sở chế biến đã đầy đủ hồ sơ pháp lý kinh doanh, đánh giá tác động môi trường, xây dựng quy trình công nghệ sơ chế, biện pháp thu gom, quản lý nước thải trong sơ chế hàu.

Bà Bùi Thị Ánh, xưởng sơ chế hàu thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà chia sẻ: Mỗi ngày xưởng nhà bà sơ chế khoảng 3 tấn hàu. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, gia đình đã xây dựng nhà xưởng với nền gạch hoa, bàn tách hàu inox sạch sẽ và hệ thống thu gom nước thải sau sơ chế được đưa về các bể xử lý 3 ngăn chứa – lọc – lắng trước khi thải ra môi trường. Toàn bộ nhà xưởng sẽ được phun nước vệ sinh sạch sẽ sau mỗi ngày hoạt động. Khu tập kết chất thải được khử trùng định kỳ bằng vôi bột để tránh tán mùi ra môi trường.

Bà Đặng Thị Tuyết, xưởng chế biến hàu Bình Tuyết ở thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà cho hay: Trong quá trình chế biến, người lao động đều phải đeo găng tay, bảo hộ cơ thể. Hàu được bổ trên bàn inox sạch sẽ. Nước thải từ quy trình chế biến hàu được thu gom vào bể xử lý đảm bảo đúng kỹ thuật được quy định.

Bà Tuyết thông tin thêm, xưởng sơ chế hàu của gia đình tạo được việc làm cho khoảng 30 lao động, mức thu nhập khoảng 200.000 đồng/người/ngày.

Năm 2025, tổng sản lượng hàu của tỉnh Quảng Ninh đạt khoảng 80.000 – 100.000 tấn./.