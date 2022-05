Quảng Ninh sẵn sàng cho ngày hội thể thao Đông Nam Á

Các phòng thay đồ, họp đoàn được bố trí cạnh sân thi đấu, thuận tiện cho các đội. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Đoàn vận động viên các môn Bóng đá nữ, Bóng chuyền nam bãi biển từ Campuchia, Thái Lan và Philippines cùng 4 đội tuyển Bóng ném nam đã về Quảng Ninh tập luyện trước khi bước vào thi đấu tại SEA Games 31.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 12/5. Đến nay có 8/40 môn được khởi tranh từ ngày 6 đến ngày 11/5, trong đó, có môn Bóng ném nam được tổ chức tại bãi biển Tuần Châu, thành phố Hạ Long (khởi tranh vào chiều 6/5).

Đội tuyển Bóng ném bãi biển nam Việt Nam có mặt tại Tuần Châu từ ngày 28/4. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng ném nam Việt Nam Trịnh Huy Cường cho biết, việc tập luyện, làm quen sân sớm sẽ giúp các tuyển thủ tự tin hơn. Mục tiêu của đội là bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng đã đạt được ở SEA Games 30.

Vận động viên Andrew Harris đội tuyển bóng ném nam Philippines chia sẻ, chất lượng sân bãi, cát ở đây rất tốt.

Tập đoàn Tuần Châu hoàn thiện sớm cột lưới, hệ thống sân bãi, cát đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ môn Bóng chuyền và Bóng ném bãi biển. Ngoài xây dựng khán đài 2.400 chỗ, Tập đoàn bố trí thêm lưới để đảm bảo an toàn cho khán giả, tổ chức hệ thống đèn led cỡ lớn phục vụ thi đấu theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Ông Đinh Hữu Chung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuần Châu cho biết, về 3 môn phối hợp, Tập đoàn đã tạo các luồng chạy 1.600 mét cho vận động viên, tháo gờ giảm tốc trên đường phục vụ việc đạp xe và chạy bộ, bố trí luồng bơi xuyên qua cầu Kiều trong khu vực đảo Tuần Châu.

Ban tổ chức SEA Games 31 của tỉnh đã huy động 300 tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Hạ Long tham gia hỗ trợ các phần việc của SEA Games 31. Các sinh viên này có thể giao tiếp tiếng Anh, tiếng Trung hoặc một số ngôn ngữ khác được sử dụng trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, Ban tổ chức SEA Games 31 của tỉnh bố trí phòng chức năng phục vụ đại biểu, ban tổ chức, trọng tài và các đoàn vận động viên, huấn luyện viên... Đặc biệt, tại các điểm thi đấu đều bố trí phòng cầu nguyện đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của các quốc gia.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự giao thông phục vụ SEA Games 31.

Thiếu tá Vũ Việt Hưng, Phó đội trưởng Đội An ninh - Công an thành phố Hạ Long, đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn cho 5 môn thi đấu cho biết, đơn vị bố trí Trung tâm chỉ huy thường trực xử lý tình huống, các tổ tuần tra, kiểm soát, cùng chốt bảo vệ tại địa điểm thi đấu, tập luyện, nơi ăn nghỉ của vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, thành viên ban tổ chức bảo đảm khép kín địa bàn với mục tiêu, quyết tâm bảo vệ tốt nhất an ninh, an toàn cho các hoạt động của SEA Games 31 trên địa bàn./.