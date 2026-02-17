Quảng Ninh rộn ràng những chuyến tàu "xông đất" đầu Xuân Bính Ngọ ​​

*Khởi đầu rực rỡ từ cửa ngõ Di sản

Toàn cảnh Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long nhộn nhịp trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 với sự xuất hiện của hai siêu du thuyền hạng sang Seabourn Encore và Piano Land. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng tàu đã trở nên hối hả khi hai "khách sạn nổi" khổng lồ là Seabourn Encore và Piano Land lần lượt cập bến, mang theo gần 2.400 du khách quốc tế đến từ châu Âu và Trung Quốc. Đây là những vị khách "xông đất" Quảng Ninh bằng đường biển, khởi đầu cho chuỗi 5 chuyến tàu hạng sang liên tiếp ghé thăm vịnh Hạ Long trong dịp Tết này.

Nhộn nhịp chương trình đón du khách "xông đất" đường biển của Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Sau nghi thức đón tiếp trang trọng với trống hội và lì xì may mắn, du khách nhanh chóng tỏa đi khám phá các điểm đến hấp dẫn. Bên cạnh hành trình chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên thế giới, nhiều đoàn khách đã lựa chọn các chương trình City tour đặc sắc. Các điểm đến như: Đại lộ hoa, phố bích họa, vãng cảnh chùa Long Tiên cầu an đầu năm, hay tham quan Bảo tàng Quảng Ninh và dạo bước bên bãi biển đã tạo nên một hành trình khám phá nhịp sống địa phương đầy thú vị.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện các đơn vị tặng hoa và lì xì chúc may mắn cho những vị khách quốc tế đường biển đầu tiên "xông đất" vùng di sản. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Không chỉ đón khách quốc tế, ngay từ sáng mùng 1, dòng khách nội địa cũng tấp nập về vùng di sản. Đến giữa trưa, cảng đã phục vụ khoảng 70 chuyến tàu, đưa gần 2.200 lượt khách trong nước tham quan vịnh. Như vậy, chỉ trong buổi sáng đầu năm, tổng lượng khách làm thủ tục qua cảng đã vượt 4.500 lượt, mở màn cho một không khí du lịch sôi động.

Vợ chồng du khách Tây hào hứng check-in sau màn đón tiếp nồng hậu của Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Vợ chồng bà Juie và Paul Overstreet (du khách Mỹ, tàu Seabourn Encore) gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam và cho biết họ rất bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu của Quảng Ninh. Việc được trải nghiệm nghi thức Tết cổ truyền của Việt Nam ngay khi vừa đặt chân xuống tàu đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt đối với họ. Hai du khách hy vọng thời gian lưu lại Quảng Ninh sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời.

Cùng chung niềm vui, ông Lý Kiến Hoa (du khách Hồng Kông (Trung Quốc), tàu Piano Land) đánh giá cao sự chuyên nghiệp và hiếu khách của Quảng Ninh. Ông Hoa cảm nhận chất lượng dịch vụ du lịch Việt Nam đang ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho ông cũng như các thành viên đi cùng.

*Nâng tầm trải nghiệm, kết nối tinh hoa văn hóa

Du khách Trung Quốc check-in ngay sau khi đến Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Sự nhộn nhịp ngay từ ngày đầu năm là minh chứng rõ nét cho sức hút của du lịch Quảng Ninh. Để chuẩn bị cho một năm bứt phá, tỉnh không ngừng làm mới mình bằng những sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc. Đáng chú ý, việc phục dựng những con thuyền ba vách với cánh buồm đỏ thắm, tái hiện hình ảnh làng chài xưa trên Vịnh Hạ Long đã để lại nhiều ấn tượng với du khách. Sản phẩm du lịch mới này không chỉ tạo điểm nhấn khác biệt mà còn thể hiện tâm huyết trong việc khơi lại dòng chảy lịch sử, gìn giữ và tôn vinh giá trị di sản.

Chia sẻ về chiến lược phát triển, ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Việc đón lượng khách lớn ngay mùng 1 Tết là tín hiệu lạc quan cho thấy niềm tin của du khách đối với Quảng Ninh. Địa phương không chỉ tập trung vào công tác đón tiếp mà còn chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, từ việc phục dựng các giá trị truyền thống đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên sâu, hướng tới xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm du lịch cao cấp, hội nhập sâu rộng.

Đánh giá về triển vọng năm mới, ông Bùi Quang Tuấn – Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: Sự kiện đón hơn 4.500 lượt khách chỉ trong sáng mùng 1 Tết đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn dịch vụ. Cảng xác định xây dựng mô hình đón tiếp chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế từ hạ tầng đến nhân sự.

Du khách bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu của Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Dự kiến trong năm 2026, cảng sẽ đón khoảng 100 chuyến tàu biển với hơn 130.000 lượt khách quốc tế. Đơn vị cam kết mang đến những trải nghiệm an toàn, ấn tượng nhất để Quảng Ninh luôn là điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch tàu biển cao cấp.

Cùng với những chuyến tàu biển, trong ngày mùng 2 Tết, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ đón các chuyên cơ riêng đưa đoàn doanh nhân Nhật Bản đến Quảng Ninh. Sự nhộn nhịp đồng bộ của cả đường biển và đường hàng không ngay đầu năm mới đã vẽ nên bức tranh du lịch đầy sức sống, củng cố vị thế của Quảng Ninh như một trung tâm du lịch cao cấp và năng động của khu vực./.