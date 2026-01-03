Quảng Ninh: Lượng khách du lịch tăng cao trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới được (UNESCO) công nhận năm 1994, tọa lạc ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Vịnh biển tuyệt đẹp do hàng ngàn ngọn núi đá vôi với nhiều hình dạng và kích thước tạo thành - là một trong năm Vịnh đẹp nhất hành tinh. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam

Lượng khách tăng 20-30% so với ngày thường, đặc biệt ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng khách quốc tế gia tăng. Cụ thể, trong 3 ngày (31/12/2025-2/1/2026), Quảng Ninh đón khoảng 530.000 khách du lịch, trong đó, khách quốc tế đạt 44.400 lượt, khách lưu trú ước đạt 158.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.277 tỷ đồng. Riêng ngày 1/1/2026, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 160.000 lượt, trong đó có 142.000 khách nội địa, 18.000 khách quốc tế. Số khách lưu trú đạt 61.000 lượt. Doanh thu du lịch đạt 432 tỷ đồng. Dự kiến, lượng khách trong 2 ngày tiếp theo vẫn duy trì ổn định.

Vịnh Hạ Long là điểm đến yêu thích của du khách. Lượng khách tham quan vịnh bình quân mỗi ngày trên 12.000 lượt, trong đó đa số là người nước ngoài.

Trước đó, trong khoảnh khắc đón chào năm mới 2026, hơn 10 du thuyền, tàu nhà hàng, tàu tham quan trên vịnh Hạ Long đã tổ chức chương trình tiệc cuối năm với các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, bắn pháo hoa để thu hút du khách. Đây là một trong những sản phẩm được du khách yêu thích, khẳng định thương hiệu về chất lượng và dịch vụ.

Ngoài ra, các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh tiếp tục đón lượng khách lớn, tăng từ 20-30% so với ngày thường, như: Công viên Sun World Hạ Long đón 7.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 2.500 lượt, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 4.600 lượt.

Với hạ tầng giao thông đồng bộ, trong ngày nghỉ Tết Dương lịch, Quảng Ninh cũng thu hút nhiều du khách ở các địa phương lân cận.

Để đón chào năm mới, từ ngày 31/12/2025, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần kích cầu, thu hút du khách, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Tiêu biểu: Chương trình nghệ thuật "Quảnh Ninh - Chào năm mới 2026" thu hút hơn 50.000 khán giả xem trực tiếp và hàng trăm nghìn khán giả xem trực tuyến. Phường Cửa Ông tổ chức chương trình nghệ thuật (countdown) Music Fest; đặc khu Cô Tô tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 với chủ đề "Đảo xanh bứt phá - Kết nối vươn xa"; chiếu phim "Tổ quốc trong tim" trên hệ thống màn hình led của các nhà văn hóa thôn, khu, đồng thời, tổ chức lễ Thượng cờ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 1/1/2026.

Các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh chủ động huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, như: Lễ hội Đình - Nghè Bí Giàng (phường Uông Bí); lễ hội Đình Trới (phường Hoành Bồ)…

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong dịp Tết Dương lịch 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh yêu cầu các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, duy trì chất lượng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và dịch vụ; tăng cường kiểm tra trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…/.