Quảng Ninh khắc phục hậu quả bão số 1, thiệt hại ước khoảng 20 tỷ đồng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Quảng Ninh) tích cực dọn dẹp giải tỏa các cây xanh lớn bị gãy đổ, chắn ngang lối đi tại các trục đường chính trên Quốc lộ 18B. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, trong 24 giờ qua, thời thiết trên địa bàn Quảng Ninh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có nơi có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 13h ngày 4/7 đến 13h ngày 5/7, đáng chú ý tại Móng Cái đạt 339 mm.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới do ảnh hưởng của hoàn lưu áp vùng thấp (suy yếu từ bão số 1) di chuyển lên phía Bắc và tan dần, kết hợp hội tụ gió trên cao từ đêm 5/7 đến sáng 6/7, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 20-70mm; một số nơi từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 120mm;

Mưa vừa, mưa to có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công, hầm lò, mỏ than, ở các sườn đồi núi; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển và tính mạng con người.

Theo báo cáo nhanh của phường Móng Cái 1, ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ngập úng khoảng 600ha nuôi trồng thủy sản tại khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6, hư hỏng khoảng 10 cột điện chiếu sáng; gãy, đổ khoảng 800 cây xanh các loại. Khoảng 20 mái tôn bị tốc, trụ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập, 2 ô tô bị thiệt hại do tường gạch đổ tại khu phố Trần Phú và 1 ô-tô bị ngập nước do thủy triều dâng tại khu phố Tràng Vỹ. Toàn phường Móng Cái 1 bị mất điện từ 19 giờ ngày 4/7.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 12 giờ ngày 5/7, bão số 1 không gây thiệt hại về người, ảnh hưởng của bão tập trung trong phạm vi hẹp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô; các địa phương khác ghi nhận thiệt hại không đáng kể.

Thống kê ban đầu cho thấy toàn tỉnh có 96 nhà bị tốc mái, 3 ô tô hư hỏng, 13 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt hoặc chìm, 16 cột điện bị đổ. Bão cũng làm 1.620 cây xanh gãy đổ, ảnh hưởng đến 1.100 ha nuôi trồng thủy sản, 40 ha lúa và 5,2 ha cây công nghiệp. Tổng thiệt hại về vật chất ước khoảng 20 tỷ đồng.

Qua rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, toàn tỉnh đã di dời 79 hộ với 227 người đến nơi an toàn. Trong đó, xã Hải Sơn di dời 50 hộ với 159 người; phường Hạ Long di dời 14 hộ với 35 người; phường Móng Cái 1 hỗ trợ di dời 8 hộ với 21 người; phường Móng Cái 2 di dời 7 hộ với 12 người.

Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp thiệt hại. Ngay trong sáng 5/7, các địa phương bị ảnh hưởng đã huy động lực lượng khẩn trương dọn dẹp cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông và ổn định đời sống nhân dân. Đến nay giao thông đã thông suốt, cuộc sống người dân đã ổn định.

Ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh cho biết, là địa bàn miền núi, khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn là có thể. Xác định hoàn lưu bão số 1 có thể gây mưa lớn nên xã không chủ quan, lơ là mà bố trí lực lượng trực 24/24. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa do hoàn lưu sau bão, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, đặc biệt là các hộ dân sống dưới chân mái kè, sườn đồi, mái taluy. Lực lượng chức năng duy trì trực canh, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở và tuyên truyền người dân không đánh cá, bơi lội tại sông, suối khi có lũ.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; duy trì lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không ra biển, không đánh bắt thủy sản, bơi lội tại sông, suối khi có mưa lũ; chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, các địa phương tiếp tục nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tuần tra các tuyến đê, hồ chứa, công trình xung yếu nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa hoàn lưu bão…/.