Quảng Ninh chú trọng phát triển du lịch MICE

Du khách quốc tế thích thú chụp ảnh tại Hạ Long. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Đoàn khách trên là của Tập đoàn đa quốc gia Three International, đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong thời gian ở Quảng Ninh, đoàn sẽ đi tham quan vịnh Hạ Long, vòng quay mặt trời, Bảo tàng Quảng Ninh, chợ Hạ Long và tham dự hội nghị tại khách sạn Vinpearl Hạ Long.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Lâm Nguyên cho hay: Tỉnh coi trọng phát triển loại hình du lịch MICE. Thời gian qua, Quảng Ninh đã có nhiều chương trình làm việc với các tập đoàn kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế, xúc tiến quảng bá tiềm năng du lịch ở các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… Các doanh nghiệp của tỉnh đã sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan du lịch của các đoàn khách trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh theo hình thức MICE.

Ông Nguyên cho rằng, du lịch MICE là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào sự phát triển du lịch chung của tỉnh, khỏa lấp lượng khách trong những mùa du lịch thấp điểm của khách du lịch nội địa, góp phần vào mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có ít nhất 4,5 triệu khách quốc tế trong năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh.