Quảng Ninh chú trọng phát triển du lịch MICE
Đoàn khách trên là của Tập đoàn đa quốc gia Three International, đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong thời gian ở Quảng Ninh, đoàn sẽ đi tham quan vịnh Hạ Long, vòng quay mặt trời, Bảo tàng Quảng Ninh, chợ Hạ Long và tham dự hội nghị tại khách sạn Vinpearl Hạ Long.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Lâm Nguyên cho hay: Tỉnh coi trọng phát triển loại hình du lịch MICE. Thời gian qua, Quảng Ninh đã có nhiều chương trình làm việc với các tập đoàn kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế, xúc tiến quảng bá tiềm năng du lịch ở các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… Các doanh nghiệp của tỉnh đã sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan du lịch của các đoàn khách trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh theo hình thức MICE.
Ông Nguyên cho rằng, du lịch MICE là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào sự phát triển du lịch chung của tỉnh, khỏa lấp lượng khách trong những mùa du lịch thấp điểm của khách du lịch nội địa, góp phần vào mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có ít nhất 4,5 triệu khách quốc tế trong năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh.
Đại diện Tập đoàn Three International chia sẻ: Việc lựa chọn Quảng Ninh làm điểm đến tổ chức hội nghị của tập đoàn kết hợp cho nhân viên đi du lịch bởi địa phương này có bờ biển đẹp, văn hóa đa dạng phong phú và con người Việt Nam đáng mến. Tập đoàn sẽ tiếp tục xem xét tổ chức các cuộc hội nghị vào những năm tới ở Việt Nam.
Thời gian qua, Quảng Ninh đã tổ chức nhiều sự kiện MICE thành công, đón các đoàn khách lớn, trong đó có cả khách quốc tế. Tỉnh không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, và học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương, quốc gia khác.
Ba tháng cuối năm tuy là mùa du lịch thấp điểm đối với khách nội địa, nhưng lại là thời điểm “vàng” để tổ chức loại hình du lịch MICE. Hạ tầng du lịch đồng bộ với hơn 20.000 phòng thuộc 1.380 cơ sở lưu trú, cùng 32 tour, tuyến, 78 điểm du lịch... là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch MICE, góp phần thực hiện đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến 4 mùa trong năm.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã đón được 14,6 triệu lượt khách, đạt 109% chỉ tiêu so với kịch bản tăng trưởng; trong đó, khách quốc tế đạt trên 2,6 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch 7 tháng ước đạt 36.700 tỷ đồng./.