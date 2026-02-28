Quảng Ngãi phối hợp đào tạo nhân lực, đổi mới sáng tạo phù hợp thực tiễn

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị thực hiện ký kết. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung phối hợp triển khai 4 lĩnh vực trọng tâm gồm: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, chuyển giao công nghệ; hợp tác trong lĩnh vực năng suất công nghiệp. Việc hợp tác nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo 2 đơn vị chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Việc này cũng góp phần phát huy năng lực, tiềm lực và thế mạnh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để hợp tác, nghiên cứu, triển khai các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn của tỉnh Quảng Ngãi, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao tiềm lực và đội ngũ chuyên gia của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông kỳ vọng hợp tác sẽ giúp tỉnh hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các mô hình nghiên cứu ứng dụng, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, môi trường phối hợp và nguồn lực cần thiết để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên sẽ mang lại những kết quả cụ thể, thực chất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên giáo, dân vận. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên giáo, dân vận./.