Quảng Ngãi: Mưa đá kèm lốc xoáy làm tốc mái​ nhiều nhà dân

Anh Nguyễn Văn Sự (49 tuổi), trú thôn An Cư, xã Trà Giang chưa khỏi bàng hoàng kể lại, trận mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ cùng ngày và kéo dài tầm 30 phút. Bầu trời bất ngờ tối sầm, gió giật dữ dội; hàng nghìn viên đá trút xuống "ầm ầm", dày đặc cả đường sá lẫn trong nhà dân. Hiện tượng thời tiết cực đoan này rất hiếm gặp.

“Phần lớn viên đá có kích cỡ bằng ngón tay cái. Cá biệt, có viên to khoảng cỡ nắm tay, nặng đến mức xuyên thủng mái tôn của một hộ dân", anh Sự cho biết.

Không chỉ gây hư hại nhà cửa, lốc xoáy còn hất tung nhiều pano quảng cáo, quật ngã các tủ kính kinh doanh ven đường, khiến tài sản của nhiều hộ dân bị hư hỏng.

Mái ngói nhà dân bị hất tung cả mảng lớn. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND xã Trà Giang Võ Đình Hưng cho biết thêm, qua thống kê sơ bộ, có nhiều nhà dân bị tốc mái. Hiện, chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả; đồng thời rà soát, tổng hợp thiệt hại, báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh để sớm có phương án hỗ trợ.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mùa hè là thời điểm thường xuyên xuất hiện dông nhiệt với diễn biến nhanh và cường độ mạnh. Những cơn dông này không chỉ gây mưa lớn mà còn kèm theo sét, lốc xoáy, gió giật mạnh, thậm chí có thể xảy ra mưa đá. Vì vậy, khi nhận thấy các dấu hiệu của dông mạnh, người dân cần chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn và thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản./.