Quảng Ngãi: Dâng hương kỷ niệm 530 năm Năm sinh Trấn Quốc công Bùi Tá Hán

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trước bia tưởng niệm Trấn Quốc công Bùi Tá Hán. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những công trạng to lớn của Trấn Quốc công Bùi Tá Hán (sinh năm 1496 tại Nghệ An) đối với công cuộc khai phá, ổn định và phát triển vùng đất xứ Quảng và dải đất Nam Trung Bộ ngày nay. Dưới ngọn cờ “phù Lê diệt Mạc”, ông được phong chức Bắc Quân đô đốc, tước Thiếu bảo Trấn quận công, giao trọng trách trấn thủ xứ Thừa tuyên Quảng Nam. Tại đây, ông đã thực thi “chính sách an dân” kiệt xuất, thúc đẩy hòa hợp dân tộc giữa người Kinh và người Thượng, người Việt và người Chămpa, kêu gọi khai hoang lập ấp, mở mang giao thương (điển hình là lập chợ đầu nguồn Đà Bồng - Trà Bồng), biến một vùng đất loạn lạc thành nơi thái bình, trù phú.





Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên dâng hương tại gian thờ Trấn Quốc công Bùi Tá Hán. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, lễ kỷ niệm là dịp để tôn vinh, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Trấn Quốc công Bùi Tá Hán đối với vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam và quê hương Quảng Ngãi. Cuộc đời của ông để lại những bài học sâu sắc, nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương trong giai đoạn mới.



Đó là bài học về xác lập chủ quyền và giữ vững an ninh biên giới bằng quan điểm “lấy dân làm gốc” và chính sách “an dân”, hòa hợp dân tộc để biến xứ Quảng thành vùng đất thái bình, vững chãi nơi phên dậu phía Nam của Tổ quốc. Đó còn là bài học về khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế với tư duy đổi mới qua việc khuyến khích khai hoang, làm thủy lợi và lập các “chợ đầu nguồn” để thúc đẩy giao thương. Đặc biệt, tư tưởng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa bỏ hố sâu ngăn cách giữa miền xuôi và miền ngược, quy tụ nhân tâm của ông chính là nền tảng để nhân dân suy tôn, lập đền thờ phụng như một vị thần hộ quốc an dân.



Bà Phạm Thị Trung khẳng định, học tập và noi gương ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đoàn kết, đẩy mạnh thi đua yêu nước, quyết tâm đổi mới sáng tạo, đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.



Khuôn viên khu lăng mộ Trấn Quốc công Bùi Tá Hán. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN



Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Phụ Anh, Trưởng ban Quản trị Hội đồng Bùi tộc Quảng Phú (cháu đời thứ 14 của Trấn Quốc công) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và khẳng định quyết tâm của toàn thể con cháu dòng họ đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông để chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.