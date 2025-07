Quảng bá văn hóa và thủ công mỹ nghệ gắn kết thông điệp môi trường tại Brunei

Học sinh ISB trải nghiệm kỹ thuật thêu tay truyền thống của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, phát biểu tại sự kiện diễn ra tối 2/7, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ bày tỏ mong muốn học sinh trường ISB và các bạn bè quốc tế yêu mến văn học Việt Nam và nghiên cứu văn hóa Việt Nam, cũng như các bộ phim được chuyển thể thành công từ các tác phẩm văn học. Tại sự kiện, Đại sứ quán đã trao tặng một số đầu sách văn học và nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho thư viện Trường ISB, bao gồm các tác phẩm văn học nổi tiếng được dịch sang tiếng Anh như Dế mèn phiêu lưu ký (Diary of a Cricket) của nhà văn Tô Hoài, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (I see yellow flowers in the green grass) và Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Ticket to childhood) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Trong khuôn khổ chương trình, các giảng viên trường ISB và 30 học sinh từ lớp 7-12 thuộc nhiều quốc tịch đã trải nghiệm kỹ thuật thêu tay truyền thống của Việt Nam và trang trí sản phẩm bằng các hoa văn đặc sắc của dân tộc H’Mong dưới sự hướng dẫn của bà Lê Thị Hồng Ngoan - Phu nhân Đại sứ, bà Maisarah Nguyễn – Nhà sáng lập doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Rattan House và bà Phạm Thu Phương, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Với thông điệp phát huy nghệ thuật thủ công truyền thống gắn với bảo vệ môi trường, các nguyên vật liệu dùng tại sự kiện đều có nguồn gốc tự nhiên hoặc tái chế, bao gồm giấy báo cũ, bình chai nhựa đã qua sử dụng, cây cỏ khô… Bà Lê Thị Hồng Ngoan và các hướng dẫn viên cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tìm tòi, khám phá các nguyên vật liệu tự nhiên tại Brunei để kết hợp sử dụng trong các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam, cũng như góp phần vào các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai đất nước Việt Nam và Brunei.

Trường ISB là cơ sở giáo dục uy tín tại Brunei với lịch sử hơn 60 năm hoạt động. Trường hiện có khoảng 1.400 học sinh và giảng viên thuộc nhiều quốc tịch, với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế. Lãnh đạo Trường ISB bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều học sinh Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo tại trường, cũng như sẽ có thêm các hoạt động hợp tác, trao đổi giữa ISB và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam./.