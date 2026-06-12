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Quảng bá thế mạnh du lịch Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc)
Đại diện cho Việt Nam, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cùng các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đến từ Đà Nẵng, Hội An, Mũi Né, Phú Quốc đã mang đến nhiều sản phẩm đặc sắc nhằm đón đầu làn sóng du lịch Hè.
Đánh giá về tiềm năng thị trường, bà Lê Đức Hạnh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong cho biết tăng trưởng du lịch giữa Việt Nam với Trung Quốc đại lục nói chung và Hong Kong nói riêng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua. Đây là động lực lớn để tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường du lịch hai bên.
Bà Lê Đức Hạnh khẳng định Tổng lãnh sự quán Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không trong việc duy trì, mở rộng các đường bay kết nối Hong Kong và Việt Nam. Tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Hong Kong 2026 lần này, phía Việt Nam mong muốn học hỏi, kết nối với các đối tác quốc tế, đặc biệt là trong các loại hình du lịch tiềm năng mà Hong Kong có thế mạnh như loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, hay du lịch gắn liền với các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí lớn. Bà cũng bày tỏ kỳ vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp lữ hành trong nước chủ động kết nối, hợp tác sâu rộng với các đối tác Hong Kong để thúc đẩy thị trường du lịch hai bên tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Đóng vai trò cầu nối hàng không chủ lực, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường bằng những chiến lược linh hoạt. Ông Nguyễn Minh Toàn, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong, cho biết trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và vận hành neo ở mức cao do ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị tại Trung Đông, hãng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, tối ưu hóa nguồn lực và giữ vững kỷ luật khai thác nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.
Không chỉ có hàng không, các doanh nghiệp lữ hành nội địa cũng chủ động tìm kiếm cơ hội bứt phá. Anh Đàm Diệu Quân, Giám đốc chi nhánh HT Travel tại Phú Quốc, chia sẻ đơn vị tập trung quảng bá đảo ngọc Phú Quốc bên cạnh các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh. Phú Quốc hiện sở hữu lợi thế cạnh tranh rất lớn nhờ các đường bay thẳng sẵn có của Vietjet, Hong Kong Express... cùng chính sách miễn thị thực 30 ngày dành riêng cho du khách Hong Kong. Thông qua sự kiện lần này, HT Travel kỳ vọng sẽ đẩy mạnh quảng bá để ngày càng có nhiều du khách Hong Kong biết đến Phú Quốc.
Tại hội chợ, các sản phẩm du lịch của gian hàng Việt Nam cũng được rất nhiều du khách Hong Kong và quốc tế quan tâm.
ITE 2026 – một trong những ngày hội du lịch uy tín bậc nhất khu vực – sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14/6. Các công ty du lịch Hong Kong dự đoán lượng khách trong dịp Tết Đoan Ngọ và mùa Hè năm nay sẽ tăng trưởng mạnh mẽ so với năm ngoái./.