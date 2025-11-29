Tin tức
Quảng bá sản phẩm, trái cây Việt Nam tới doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc
Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngô Hồng Phong, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc Nông Đức Lai, đại diện lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Wumart và Tập đoàn Goodfarmer cùng 10 doanh nghiệp Việt Nam và đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng bán lẻ Trung Quốc, đặc biệt là người tiêu dùng tại thủ đô Bắc Kinh.
Tại sự kiện, có hàng chục thương hiệu hàng Việt Nam với các sản phẩm đa dạng như tổ yến và sản phẩm chế biến từ tổ yến, cà phê, trái cây tươi, sấy khô và đồ uống từ trái cây, hạt điều, bánh kẹo, gạo… được trưng bày và giới thiệu tới người tiêu dùng Trung Quốc.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại giữa 2 nước ngày càng phát triển sâu, rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Trung Quốc là quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân với nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nói chung và thực phẩm nói riêng rất lớn và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Đây là cơ hội lớn cho hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản sang Trung Quốc và đều được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc với vai trò là “cầu nối” đưa sản phẩm thương hiệu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc không ngừng nỗ lực đa dạng hình thức kết nối để tạo nên một nền tảng hợp tác vững chắc cho các doanh nghiệp hai nước. Thông qua chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mong muốn sẽ hỗ trợ các sản phẩm, thương hiệu hàng hóa Việt Nam tiếp cận mạng lưới phân phối và các siêu thị bán lẻ tại Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quảng bá và thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tham gia mạng lưới phân phối của Trung Quốc.
Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, sự kiện này là dịp để đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chất lượng của các sản phẩm Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự tương đồng về văn hóa, ẩm thực, cùng với sự hiểu biết, quan tâm ngày càng cao về sức khỏe và sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chất lượng cao của người dân, các sản phẩm của Việt Nam chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt của nhiều người tiêu dùng thông thái Trung Quốc.
Trong khi đó, ông Lưu Tự Thu (Liu Ziqiu), CEO Tập đoàn Good Farmer cho biết, Việt Nam là “vùng sản xuất vàng” cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Good Farmer. Tập đoàn hưởng lợi rất nhiều từ việc hợp tác với các đối tác hàng đầu trong việc lựa chọn trái cây cao cấp, đưa những loại trái cây chất lượng cao này từ “vườn cây Việt Nam” đến “bàn ăn Trung Quốc”. Qua đó, trái cây Việt Nam tại Good Farmer đã có thể đến tay hàng ngàn hộ gia đình với độ tươi ngon không thay đổi, chiếm được cảm tình của vô số người tiêu dùng.
Trả lời phỏng vấn TTXVN tại Trung Quốc, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngô Hồng Phong cho biết, việc tổ chức sự kiện này có rất nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội để chúng ta giới thiệu các sản phẩm trái cây chất lượng, có giá trị của Việt Nam đến người tiêu dùng Trung Quốc. Trong đó, một số sản phẩm chủ lực, được người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích như sầu riêng, mít, bưởi.
Tại sự kiện, người tiêu dùng Trung Quốc đều đánh giá cao các mặt hàng của Việt Nam. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, anh Điền – một khách hàng cho biết: “Tôi đã từng đến Việt Nam và cảm thấy đây là một đất nước tuyệt vời. Tôi rất thích trái cây nhiệt đới của Việt Nam. Một số sản phẩm như trái cây nhiệt đới, đồ uống và cà phê của Việt Nam rất nổi tiếng”.
Trong không khí sôi nổi của năm giao lưu nhân dân hai nước Việt-Trung, sự kiện không chỉ đơn thuần là một chương trình xúc tiến thương mại, mà còn góp phần xây dựng cầu nối văn hóa, kinh tế, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc./.