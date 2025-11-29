Quảng bá sản phẩm, trái cây Việt Nam tới doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc

Quang cảnh lễ cắt băng khởi động Ngày hàng Việt Nam và Lễ hội trái cây Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngô Hồng Phong, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc Nông Đức Lai, đại diện lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Wumart và Tập đoàn Goodfarmer cùng 10 doanh nghiệp Việt Nam và đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng bán lẻ Trung Quốc, đặc biệt là người tiêu dùng tại thủ đô Bắc Kinh.

Tại sự kiện, có hàng chục thương hiệu hàng Việt Nam với các sản phẩm đa dạng như tổ yến và sản phẩm chế biến từ tổ yến, cà phê, trái cây tươi, sấy khô và đồ uống từ trái cây, hạt điều, bánh kẹo, gạo… được trưng bày và giới thiệu tới người tiêu dùng Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại giữa 2 nước ngày càng phát triển sâu, rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Trung Quốc là quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân với nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nói chung và thực phẩm nói riêng rất lớn và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Đây là cơ hội lớn cho hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản sang Trung Quốc và đều được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc với vai trò là “cầu nối” đưa sản phẩm thương hiệu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc không ngừng nỗ lực đa dạng hình thức kết nối để tạo nên một nền tảng hợp tác vững chắc cho các doanh nghiệp hai nước. Thông qua chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mong muốn sẽ hỗ trợ các sản phẩm, thương hiệu hàng hóa Việt Nam tiếp cận mạng lưới phân phối và các siêu thị bán lẻ tại Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quảng bá và thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tham gia mạng lưới phân phối của Trung Quốc.