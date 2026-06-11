Quảng bá hương vị Việt Nam tại hàng trăm cửa hàng trên toàn Nhật Bản

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 10 năm Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn AEON tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản. Trong suốt một thập kỷ qua, chương trình không chỉ là hoạt động thường niên nhằm quảng bá hàng Việt Nam vào hệ thống siêu thị, mà đã trở thành biểu tượng cho sự hợp tác bền chặt, tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời là cầu nối đưa các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng Nhật Bản.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực chuyển đổi theo hướng xanh, sạch và bền vững, chú trọng sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và bảo đảm trách nhiệm xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại cũng như các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Tập đoàn AEON Tsuchiya cho biết quan hệ hợp tác giữa AEON và Việt Nam đã bắt đầu từ 18 năm trước, khi AEON Financial Service triển khai hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam vào năm 2008. Đến nay, AEON đã phát triển hệ thống gồm 8 trung tâm thương mại, 15 siêu thị tổng hợp, 45 siêu thị, 182 cửa hàng tiện lợi cùng nhiều công ty thành viên trong các lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ chuyên ngành, tài chính và phát triển sản phẩm tại Việt Nam.

Ông Tsuchiya bày tỏ mong muốn thông qua Tuần hàng Việt Nam, đông đảo khách hàng Nhật Bản có thể cảm nhận và trải nghiệm sức hấp dẫn của Việt Nam. AEON cũng hy vọng sự kiện sẽ mang lại niềm vui và sự hài lòng cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Với chủ đề “Đánh thức mọi giác quan cùng hành trình khám phá Việt Nam: sự quyến rũ của ẩm thực, văn hóa và du lịch”, Tuần hàng Việt Nam 2026 mang đến cho người tiêu dùng Nhật Bản không gian trải nghiệm toàn diện về đất nước, con người và sản phẩm Việt Nam. Không chỉ giới thiệu hàng hóa, chương trình còn kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa, quảng bá du lịch, ẩm thực và đặc sản vùng miền, qua đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Chuối Việt Nam tại Tuần hàng Việt Nam 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến- PV TTXVN tại Nhật Bản

Bên cạnh việc mở rộng triển khai quy mô, Tuần hàng Việt Nam 2026 còn có số lượng mã hàng mới của Việt Nam tăng gấp đôi so với các kỳ Tuần hàng trước đây, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà thu mua AEON đối với sản phẩm Việt Nam, cũng như năng lực đáp ứng ngày càng cao của doanh nghiệp Việt Nam. Các sản phẩm được giới thiệu tại chương trình năm nay khá đa dạng, từ gạo chất lượng cao, sản phẩm từ gạo, trái cây tươi, trái cây sấy, hạt điều, gia vị truyền thống, sản phẩm từ yến sào đến nhiều đặc sản vùng miền. Bên cạnh đó, các mặt hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng có tính thẩm mỹ cao cũng được trưng bày, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại tại Nhật Bản.

Điểm mới đáng chú ý của Tuần hàng Việt Nam 2026 là việc gắn quảng bá hàng hóa với trải nghiệm “ẩm thực chống nóng gay gắt”, phù hợp với mùa Hè Nhật Bản. Trong khuôn khổ chương trình “COOL de ACTION” của AEON, hội chợ giới thiệu nhiều món ăn, đồ uống và công thức mang phong vị Việt Nam như vải tươi, thanh long, chuối Việt Nam, chè vị dừa, hoành thánh chiên Hội An, gỏi tôm thịt, bánh khọt, cá kho, phở bò và bia Saigon Lager. Đặc biệt, AEON lần đầu tiên đưa vào các gợi ý thực đơn dựa trên đề xuất của nhân viên AEON Việt Nam, giúp người tiêu dùng Nhật Bản tiếp cận ẩm thực Việt Nam một cách gần gũi, sinh động và thực tế hơn.

Việc tổ chức đồng thời Tuần hàng Việt Nam tại nhiều thị trường châu Á tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn AEON trong hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu bền vững và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng khu vực./.