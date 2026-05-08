Quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa xứ Mường tới du khách trong và ngoài nước

Đồng chí Nguyễn Hữu Luyện, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình Nguyễn Hữu Luyện nhấn mạnh, lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hoạt động cũng hướng tới bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương; đặc biệt là di sản văn hóa Mo Mường và không gian văn hóa cồng chiêng Mường gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc vùng sông Đà.

Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà năm 2026 đậm đà bản sắc dân tộc Mường. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ cầu ngư và thả hoa đăng trên dòng sông Đà - một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện khát vọng hòa bình, hướng thiện và tri ân dòng sông đã gắn bó với đời sống của bao thế hệ người dân nơi đây. Hàng nghìn hoa đăng được thả trên mặt nước tạo nên không gian lung linh, huyền ảo; đồng thời gửi gắm những ước nguyện bình an, may mắn và hạnh phúc.

Hàng nghìn người dân và du khách tham gia thả hoa đăng trên dòng sông Đà. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường như: hòa tấu trống chiêng “Mạch nguồn”, tốp ca “Khúc cầu mùa”, diễn xướng hát văn giá Chúa Thác Bờ, múa “Kỳ tích sông Đà” và “Hòa Bình đổi mới và khát vọng hùng cường”. Các tiết mục tái hiện đời sống văn hóa tinh thần, lao động sản xuất của cư dân ven sông Đà; đồng thời ca ngợi những đóng góp, hi sinh của nhân dân trong quá trình xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình và phát triển quê hương.



Màn biểu diễn hòa tấu trống chiêng Mường “Mạch nguồn”. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Trong tiếng chiêng, tiếng trống và ánh sáng của hàng nghìn ngọn hoa đăng, nghi thức cầu an, cầu mùa được tiến hành trang trọng, thể hiện sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. Ban tổ chức cũng bố trí các thuyền máy phục vụ nghi lễ, hướng dẫn du khách và nhân dân cùng tham gia thả hoa đăng tại khu vực bờ sông. Kết thúc nghi thức thả hoa đăng là màn bắn pháo bông nghệ thuật chào mừng.



Nhiều du khách ấn tượng trước không gian lung linh của hàng nghìn hoa đăng trên dòng sông Đà cùng những nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa Mường. Chị Lê Thanh Thủy (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ hai, chị được tham dự một lễ cầu ngư quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh và nghệ thuật truyền thống. Tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đêm, ánh hoa đăng trôi trên sông tạo cảm giác thiêng liêng và bình yên. Điều này khiến nhiều người cảm nhận rõ nét văn hóa đặc sắc của vùng đất nơi đây.



Trước đó, trong khuôn khổ Lễ cầu ngư đã diễn ra hoạt động đua ca nô hơi nước với sự tham gia của 15 ca nô hơi đến từ "Câu lạc bộ Thể thao dưới nước Hồ Hòa Bình". Cùng với đó là nghi lễ cúng và phần khai lễ cầu ngư do các nghệ nhân dân gian thực hiện.



Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương; góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm và xây dựng hình ảnh phường Hòa Bình nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung là điểm đến giàu bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc./.