Bà Vũ Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại quốc tế Phương Nam đại diện các doanh nghiệp du lịch Việt Nam giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại 3thành phố lớn của Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thành Đô nhân kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2025) và Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác du lịch - văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường trao đổi khách, kết nối doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách tới bạn bè Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết quan hệ hợp tác du lịch và văn hóa giữa hai nước là mối quan hệ giàu truyền thống và là nhu cầu khách quan luôn được hai Đảng, hai Nhà nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị song phương. Đặc biệt, vào tháng 10/2022, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ký kết Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023 - 2027, mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện, có định hướng và chiều sâu giữa hai Bộ, hai ngành.

Trên tinh thần đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch bền vững, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển ổn định, lành mạnh và hiệu quả. Từ năm 2018, hai bên đã duy trì cơ chế “Gặp gỡ thường niên cấp lãnh đạo Bộ” và triển khai nhiều hoạt động hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực văn hóa và du lịch một cách thường xuyên, thực chất và hiệu quả. Nhờ đó, quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng trong bức tranh hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp lãnh đạo Bộ và cơ quan chuyên ngành nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023 - 2027 theo tinh thần chỉ đạo của các lãnh đạo Chính phủ hai nước. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn cùng các đối tác Trung Quốc phát huy nền tảng hợp tác song phương và đa phương sẵn có, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác tiềm năng phong phú về tài nguyên, văn hóa và con người của mỗi quốc gia.

Hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tổ chức các sự kiện giới thiệu điểm đến, tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, báo chí và chuyên gia, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai nước đi lại, trải nghiệm và khám phá. Cùng với đó, Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc trong quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số trong quản lý và xúc tiến du lịch, hướng tới hình thành môi trường hợp tác du lịch thông minh, an toàn và bền vững.