Quảng bá du lịch Việt Nam tại Canada

Đại sứ quán Việt Nam tham gia sự kiện này với tinh thần quảng bá rộng rãi và mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam như một điểm đến không thể bỏ lỡ của thiên niên kỷ mới. Với sự phối hợp của các công ty du lịch trong nước và các hãng lữ hành, gian hàng quảng bá du lịch Việt Nam đặc biệt tạo được sự ấn tượng nhờ thông tin, hình thức bài trí và cách cung cấp thông tin cho khách tham quan.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Bí thư thứ nhất phụ trách Ngoại giao Kinh tế và Văn hóa Vũ Quang Hiệp cho biết việc tham gia triển lãm nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế những sản phẩm du lịch mới, đặc sắc và hấp dẫn của Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Để chuẩn bị cho triển lãm, Đại sứ quán Việt Nam cùng các đơn vị trong nước và cộng đồng kiều bào đã đầu tư kỹ về hình ảnh, hiện vật trưng bày và tài liệu thông tin dành cho khách tham quan. Nhiều kiều bào cũng trực tiếp có mặt tại gian hàng để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ những thông tin gần gũi, thực tế với thị trường sở tại, qua đó góp phần thu hút du khách Canada tìm hiểu và lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong thời gian tới.

Bà Phan Quỳnh Trang, Giám đốc Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam, chia sẻ cộng đồng kiều bào giữ vai trò quan trọng trong việc quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới. Họ chính là đại sứ du lịch tự nhiên, thông qua trải nghiệm thực tế về ẩm thực, phong tục tập quán và những câu chuyện về đất nước, con người để giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại sứ Phạm Vinh Quang (thứ 7 bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán tại gian hàng Việt Nam ở triển lãm. Anh: Hà Linh - TTXVN

Sự phối hợp giữa Đại sứ quán, các đơn vị trong nước và cộng đồng người Việt tại Canada tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng rõ của kiều bào như một cầu nối quảng bá hình ảnh quốc gia, hàng hóa và dịch vụ Việt Nam ra nước ngoài. Điều này cũng phù hợp với tinh thần Chỉ thị 11/CT-TTg ban hành ngày 3/4/2026 về việc đẩy mạnh công tác huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030.

Phía ban tổ chức triển lãm du lịch và kỳ nghỉ đánh giá rất cao sự tham gia đều đặn của Việt Nam trong số các đơn vị đại diện nước ngoài qua nhiều năm. Ông Robert Player, Nhà tổ chức triển lãm du lịch và kỳ nghỉ, cho rằng Việt Nam là một trong những điểm đến quốc tế nhận được sự quan tâm đáng kể của du khách Canada và ngày càng có nhiều người Canada tìm đến Việt Nam bởi họ xem đây là điểm đến hấp dẫn nhờ sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và khả năng trải nghiệm hành trình xuyên suốt từ Bắc vào Nam.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và xu hướng người Canada lựa chọn đi du lịch nội địa, sự tham gia tích cực của Việt Nam đã góp phần duy trì sự hiện diện của một điểm đến quốc tế đầy năng động. Sự kiện này không chỉ là dịp để Việt Nam giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, mà còn là cơ hội tăng cường kết nối với thị trường sở tại, phát huy vai trò của cơ quan đại diện và cộng đồng kiều bào trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia./.