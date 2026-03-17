Quân y Việt Nam - Trung Quốc phối hợp khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực biên giới

Lực lượng quân y hai nước khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Dự khai mạc chương trình có Thiếu tướng Trần Công Trường, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Thượng tá Tiêu Quân, Viện trưởng Bệnh viện 924, Trưởng đoàn Trung Quốc; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo lực lượng quân y hai nước Việt Nam - Trung Quốc…

Thiếu tướng Trần Công Trường cho biết, khám, chữa bệnh cho nhân dân là một hoạt động nằm trong nội dung Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, với ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân đạo cao cả, nhằm tri ân sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, chính quyền địa phương đối với quân đội hai nước; góp phần nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân, quân đội hai nước nói chung và lực lượng quân y nói riêng.



Lực lượng quân y hai nước Việt Nam - Trung Quốc phối hợp khám bệnh cho người dân. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ niềm vui mừng khi cùng lực lượng quân y Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai chương trình giàu ý nghĩa nhân văn này, Thượng tá Tiêu Quân, Viện trưởng Bệnh viện 924 khẳng định, hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân biên giới là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa nhận thức chung giữa hai nước về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc với ý nghĩa chiến lược, đồng thời là bước đi thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa Quân đội hai nước.

Để chuẩn bị cho hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân lần này, phía Trung Quốc đã lựa chọn đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, mang theo trang thiết bị hiện đại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân y Việt Nam để tổ chức khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp; tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, tư vấn chuyên sâu đối với một số bệnh lý phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới.

Sau lễ khai mạc, đội ngũ quân y hai nước đã tổ chức khám bệnh cho người dân tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung. Tại khu vực khám bệnh, đoàn quân y hai nước đã bố trí hệ thống khám lâm sàng gồm các bàn khám đa khoa, kết hợp với các bàn khám chuyên khoa. Các y, bác sĩ tiến hành thăm khám tổng quát, tư vấn tình trạng sức khỏe, hướng dẫn phương pháp phòng bệnh và điều trị phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, khu vực khám cận lâm sàng được tổ chức với các chuyên ngành, bố trí thành các bàn khám, gồm: Bàn chụp X-quang, bàn siêu âm, bàn điện tim, bàn xét nghiệm huyết học - sinh hóa cơ bản. Các chỉ định chụp chiếu và xét nghiệm được thực hiện theo yêu cầu chuyên môn của bác sĩ khám lâm sàng, bảo đảm việc chẩn đoán chính xác và kịp thời. Sau khi hoàn tất quá trình khám bệnh, người dân được tư vấn điều trị, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách.

Hoạt động khám, chữa bệnh của đoàn quân y hai nước góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn, hợp tác và tình đoàn kết giữa lực lượng quân y Việt Nam - Trung Quốc đối với nhân dân khu vực biên giới. Song song với hoạt động khám, chữa bệnh tại Việt Nam, đoàn công tác quân y hai nước cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây./.