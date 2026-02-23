Quân y Nhà giàn cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, Nhà giàn DK1/10 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá BT 93535 TS và BT 97903 TS đang khai thác tại khu vực biển cách Nhà giàn khoảng 3 hải lý cho biết, ngư dân Trần Văn Quý (sinh năm 1985, quê ở xã Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp) trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Cà Mau đã bị tai nạn do dây rulo kéo cào đôi đứt va đập vào người trong quá trình thu cào.



Nhận được thông tin, Nhà giàn DK1/10 đã khẩn trương cử tổ Quân y tiếp cận và tiến hành cấp cứu sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Lúc này, nạn nhân trong tình trạng tiếp xúc chậm, phần đầu bị rách, sưng phù nề diện tích 5x5cm trước trán; phần chân phải bị gãy vị trí 1/3 dưới cẳng chân. Tổ Quân y đã tiến hành lau rửa, băng bó vết thương, băng nẹp cố định chân bị gãy; tiến hành các biện pháp truyền dịch, gây tê, khâu vết thương, kháng sinh giảm đau.

Hai tàu cá cặp mạn Nhà giàn DK1/10 để tổ Quân y cấp cứu cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, ngư dân bị nạn đã tỉnh táo nhận biết, sức khỏe dần ổn định.

Sau khi băng bó xong, tổ Quân y đã cấp thuốc, hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá BT 93535 TS nhanh chóng cơ động về cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Được biết, tàu cá BT 93535 TS do ông Phan Công Nhận (sinh năm 1962 quê ở tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 22 ngư dân./.