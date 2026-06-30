Quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong thực thi pháp luật tại Hải Phòng

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khảo sát tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Tại chương trình khảo sát, lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đều đánh giá, việc vận hành đơn vị gắn với chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản đi vào ổn định. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Cụ thể, tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, ngay sau sáp nhập, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố và các Tòa án nhân dân khu vực thành lập bộ phận hành chính tư pháp liên thông, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, yêu cầu tại bộ phận này, đồng thời phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách trực tiếp giải quyết đơn thư trong ngày, tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần. Các cuộc họp của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn thành phố đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến, họp không giấy tờ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và tiết kiệm các khoản chi không cần thiết.

Tại Thi hành án dân sự thành phố, nhiều ứng dụng công nghệ thông tin mới mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có việc sử dụng phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã được đưa vào sử dụng. Giải pháp này giúp chấp hành viên ban hành quyết định đúng thời hạn, đúng quy trình pháp luật. Nhờ đó, hầu hết các quyết định thi hành án đều được ban hành trong thời hạn luật định, bảo đảm trình tự chặt chẽ.

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan cũng nêu những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố và Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Ông Lưu Tuấn Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo mô hình tòa án ba cấp. Bên cạnh đó, Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý về phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và xây dựng tòa án điện tử, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới cùng các đề xuất, kiến nghị khác đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền liên quan.

Ông Đỗ Văn Chọn, Phó Trưởng Thi hành án dân sự Hải Phòng đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan từ Trung ương tới địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế và quy định pháp luật theo hướng làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã trong công tác thi hành án dân sự, trong đó có việc phối hợp cưỡng chế các vụ án phức tạp. Cùng với đó, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác phối hợp của cơ quan công an trong thi hành án dân sự, đặc biệt trong việc bảo vệ trật tự, an toàn xã hội trong toàn bộ quá trình thi hành án, cùng một số nội dung khác.

Phát biểu tại hai cơ quan, ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng đánh giá cao kết quả thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và Thi hành án dân sự thành phố, bảo đảm tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Lã Thanh Tân đề nghị hai cơ quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các luật, nghị quyết của Quốc hội về đổi mới tổ chức bộ máy; đồng thời tiếp tục tổng rà soát, đánh giá khả năng thích ứng của công chức với mô hình tổ chức mới để nghiên cứu điều chỉnh, cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn nhân lực trong điều kiện hạn hẹp về biên chế.

Hai cơ quan làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, đảng viên thông suốt chủ trương, yên tâm công tác và tiếp tục có những đề xuất, đóng góp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan thực thi pháp luật, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc./.