Quán Kỳ Nam ẵm giải đạo diễn tại Liên hoan phim châu Á

Đoàn đại biểu Việt Nam và đại diện Ban tổ chức của Liên hoan phim. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN từ Macau

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, AAFF năm nay với chủ đề “Cây nghệ thuật mãi mãi xanh tươi” đã quy tụ nhiều tác phẩm của nền “nghệ thuật thứ 7” đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam có 4 tác phẩm tham dự gồm Quán Kỳ Nam, Chị dâu, Bus-chuyến xe một chiều, Wolfoo và cuộc đua tam giới, trong đó phim Quán Kỳ Nam đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả để vinh dự giành giải cao tại sự kiện.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh - khách mời danh dự để tham gia trao giải tại AAFF lần này cho biết thúc đẩy ngoại giao văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, đặc biệt trong việc phát triển các ngành công nghiệp và xây dựng giá trị văn hóa của Việt Nam. Do vậy, những sự kiện như liên hoan phim lần này sẽ trở thành cơ hội để giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới, vừa quảng bá, vừa trao đổi học thuật, tiếp thu kinh nghiệm giúp phong phú và nâng tầm nền nghệ thuật của Việt Nam.

Bà Lê Đức Hạnh nhấn mạnh Việt Nam hiện đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đồng bộ, sâu rộng và hiệu quả, nên việc đẩy mạnh hoạt động hội nhập về văn hóa nói chung, cũng như điện ảnh nói riêng là rất cần thiết và hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tiếp theo những thành công của năm giao lưu nhân dân Việt - Trung 2025, năm 2026 và năm 2027 cũng sẽ được tập trung thúc đẩy, tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai bên. Điều này cho thấy giao lưu nhân dân, văn hóa và hợp tác du lịch, đặc biệt là việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước sẽ trở thành mạch nguồn để góp phần phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại sự kiện, Đại sứ văn hóa Việt Nam tại AAFF Mai Thu Huyền bày tỏ tự hào khi lần thứ hai được mời tham dự sự kiện. Năm 2025, bà Mai Thu Huyền nhận giải đạo diễn và nhà sản xuất cho phim của cá nhân mang tên Đóa hoa mong manh, còn lần này đại diện nhận giải cho phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê. Một trong những thành công lớn nhất là cả 4 phim tham gia liên hoan của Việt Nam đều được giới thiệu tham gia tranh giải, trong đó Quán Kỳ Nam đã nhận được hai đề cử cho giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và cuối cùng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Do vậy, đây sẽ trở thành cơ hội để Việt Nam thông qua điện ảnh quảng bá, nâng cao giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè khu vực và thế giới.

Đại sứ văn hóa Việt Nam tại AAFF Mai Thu Huyền cho rằng thời gian gần đây, nhiều tác phẩm điện ảnh của Việt Nam đã xuất hiện, được vinh danh và nhận nhiều giải thưởng khác nhau tại những liên hoan phim khu vực và quốc tế. Điều này không chỉ tạo cầu nối văn hóa mà còn thiết lập và khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới. Ngày càng có nhiều phim đạt giải cao đồng nghĩa với việc điện ảnh Việt Nam đã tiệm cận với tiêu chuẩn và sự phát triển của thế giới; qua đó, mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng, cũng như góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết giữa các bên nói chung.

Phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê lấy bối cảnh miền Nam Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước, phản ánh một cách chân thực và sâu lắng về cuộc sống thường nhật, tình cảm gắn bó, tình yêu đôi lứa giản dị, nhưng cũng rất đỗi lãng mạn của người dân trong một xóm nhỏ nơi thành thị đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả./.