Quân khu 7 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương, cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các cơ quan chức năng liên quan.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị tổ chức và kiện toàn đơn vị. Trung tướng Lê Xuân Thế yêu cầu Tiểu đoàn Phương tiện không người lái nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn biên chế tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, nhanh chóng phân công giao nhiệm vụ cụ thể, đưa các hoạt động vào nền nếp, thống nhất và chính quy ngay từ những ngày đầu; quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng vì nhiệm vụ chung; tập trung huấn luyện, làm chủ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiểu đoàn Phương tiện không người lái được thành lập theo Quyết định số 1336/QĐ-TM ngày 27/5/2026 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7, ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phương thức tác chiến mới của chiến tranh hiện đại. Việc thành lập đơn vị này đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại; thể hiện tầm nhìn chiến lược của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cao vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng./.