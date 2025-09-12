Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Thắt chặt tình hữu nghị, hướng tới tương lai

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Thành lập từ năm 1995, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội đã trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu, hợp tác và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Từ chỗ chỉ có 3 chi hội và khoảng 50 hội viên, đến nay Hội đã phát triển lên 12 chi hội với hơn 400 hội viên đến từ nhiều tầng lớp xã hội. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành, lớn mạnh và sức lan tỏa của tổ chức.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử hai nước. Đặc biệt, năm 2023, quan hệ này được nâng cấp lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, dựa trên nền tảng chính trị tin cậy và hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Ông Kỳ đánh giá cao những đóng góp bền bỉ và thiết thực của Hội trong việc tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, khẳng định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao hiện đại Việt Nam (bên cạnh đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước).

Trong dịp kỷ niệm 30 năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi, mang đậm dấu ấn văn hóa và con người Nhật Bản như: Triển lãm ảnh, chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của nghệ sĩ Nhật Bản, tọa đàm thơ Haiku, chăm sóc hoa anh đào, trình diễn thư pháp, quảng bá cờ Shogi và mô hình gia đình hữu nghị Việt - Nhật.

Đặc biệt, nhiều chi hội đã chủ động sáng tác, xuất bản ấn phẩm thơ Haiku, tiếp nhận và chăm sóc cây hoa anh đào do đối tác Nhật Bản trao tặng, qua đó đưa hình ảnh văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Trước đó, ngày 8/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cùng với Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư (ban hành ngày 5/1/2022), Chỉ thị số 45 là kim chỉ nam quan trọng cho hoạt động của các tổ chức hữu nghị trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ kỳ vọng Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm, đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm "Chủ động - Sáng tạo - Linh hoạt - Hiệu quả", đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ hội viên trẻ, chủ động tham gia các hoạt động do Liên hiệp, Trung ương Hội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.