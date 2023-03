Quan hệ Việt Nam - Italy phát triển tích cực, toàn diện và đi vào chiều sâu

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 6/11/2015, tại Hà Nội, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đến thăm Khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phóng viên: Thưa Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Italy tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất trên mọi lĩnh vực. Đại sứ có thể điểm lại một số thành tựu nổi bật của mối quan hệ hợp tác trong 50 năm qua và những thế mạnh cần phát huy.

Đại sứ Dương Hải Hưng: Việt Nam và Italy chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngay sau khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết. Trong 50 năm qua, thế giới trải qua nhiều biến động to lớn, song quan hệ hai nước đã phát triển tích cực, toàn diện và đi vào chiều sâu trên tất cả lĩnh vực, cả về hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt kể từ khi hai bên ký “Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược” vào tháng 1/2013, nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Italy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Italy là một đối tác quan trọng, một người bạn tình nghĩa, thủy chung của nhân dân Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Italy đều khẳng định sự coi trọng quan hệ và quyết tâm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, coi Việt Nam là nước ưu tiên phát triển quan hệ ở khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Italy Sergio Mattarella cho biết rất ấn tượng về vẻ đẹp, tình cảm nồng ấm và sự phát triển năng động của Việt Nam trong chuyến thăm của ông vào tháng 11/2016 và trong thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gần đây, ông đã bày tỏ Italy mong muốn tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN và Italy là đối tác Liên minh châu Âu (EU) lớn thứ 4 của Việt Nam. Năm 2022, dù có nhiều biến động và khó khăn, song kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 6,2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021. Chính phủ Italy đưa Việt Nam vào danh sách 20 quốc gia tiếp tục ưu tiên thúc đẩy thương mại, đầu tư đến năm 2030. Nhiều nhà đầu tư của Italy trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo đều hoạt động hiệu quả, thành công tại Việt Nam, trong đó có Bonfiglioli, Piaggio, Danieli, Datalogic, Ariston.

Hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân cùng nhiều lĩnh vực khác tiếp tục phát triển tích cực. Hai nước thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa tại Italy và Việt Nam. Từ năm 2002 đến nay, Chính phủ Italy đã giúp đỡ Việt Nam trong việc trùng tu, bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Về giáo dục - đào tạo, hai bên ký kết và triển khai nhiều dự án hợp tác. Chính phủ Italy hằng năm đều cung cấp các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Cùng với số lượng khách du lịch giữa hai nước tăng mạnh trong những năm gần đây, giao lưu nhân dân là cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.

Hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Italy cũng đang phát triển tích cực. Nhiều địa phương hai nước trao đổi, kết nối đối tác, hợp tác như Bình Dương, Bình Phước với vùng Emilia Romagna, Bà Rịa-Vũng Tàu với vùng Veneto, Hà Nội với vùng Lazio và Roma, Lâm Đồng với Como...

Về những thế mạnh cần phát huy, tôi cho rằng giữa hai nước có rất nhiều thế mạnh và tiềm năng hợp tác cần được khai thác tích cực hơn trong thời gian tới. Italy và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng, không chỉ về địa lý, về tình cảm và các giá trị gia đình, cộng đồng, ẩm thực, văn hóa mà còn về cơ cấu kinh tế với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nền kinh tế hai nước vừa có tính tương đồng, vừa có tính bổ trợ lẫn nhau về ngành hàng và sản phẩm, sẽ mang lại các giá trị gia tăng to lớn khi hợp tác với nhau. Đây là những lợi thế lớn trong hợp tác giữa hai nước cần tiếp tục được phát huy và đẩy mạnh trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 5/6/2019). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Italy trong thời gian tới cả trong quan hệ song phương cũng như phối hợp trên trường quốc tế, tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ Dương Hải Hưng: Tôi cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, cần tiếp tục làm sâu sắc và thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược.

Thứ nhất, về chính trị, hai nước cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các kênh, qua các chuyến thăm song phương và tại các diễn đàn đa phương; tiếp tục tăng cường sự gần gũi và mức độ tin cậy chính trị trên cơ sở tình cảm quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp sẵn có; phát triển toàn diện hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương hai bên; chú trọng triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; thúc đẩy trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, tư pháp, nội chính, tuyên giáo...

Thứ hai, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mà Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghiệp cơ bản, công nghiệp nền tảng, công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, cơ khí chế tạo, kết cấu hạ tầng, vật liệu xây dựng, dầu khí, năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm.... Các doanh nghiệp Italy đã lựa chọn Việt Nam là một trong những thị trường nằm trong danh sách chiến lược, mục tiêu trọng điểm. Trong khi đó, Italy, với quy mô dân số gần 60 triệu người, là thành viên Nhóm các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7), có nhiều thế mạnh về công nghệ, máy móc, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, phù hợp với nhu cầu đang gia tăng của Việt Nam, vừa là thị trường, vừa là cửa ngõ đường biển quan trọng để đưa hàng hóa Việt Nam vào Italy và EU.

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đang tích cực phối hợp cùng các đối tác triển khai nhiều hoạt động để quảng bá môi trường đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp Italy, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào Việt Nam và đã có một số dấu hiệu khích lệ. Ngoài ra, hai bên còn có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đặc biệt là triển khai thực hiện cam kết trong khuôn khổ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng mà Italy đã cam kết 250 triệu USD. Việc thúc đẩy thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước cũng cần sớm được triển khai do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao lưu nhân dân ở cả hai chiều đang tăng nhanh.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Italy cần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU cũng như Việt Nam có thể đóng vai trò chủ động, tích cực tăng cường sự hiện diện của ASEAN tại Italy, cũng như thúc đẩy quan hệ Italy-ASEAN. Trong thời gian qua, có thể thấy rõ Italy ngày càng quan tâm đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng. Cộng đồng doanh nghiệp Italy hiểu rõ lợi ích hợp tác đầu tư và thương mại với các nước ASEAN, với lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh, thị trường tiêu thụ lớn, môi trường kinh doanh năng động, hạ tầng ngày càng cải thiện.

Giáo sư Romano Prodi, nguyên Thủ tướng Italy, nguyên Chủ tịch EC với sinh viên Học viện Ngoại giao tham dự buổi thuyết trình của Giáo sư với chủ đề: “Chính trị và hòa bình – hợp tác trên bình diện toàn cầu trong kỷ nguyên toàn cầu hóa” ở Hà Nội, ngày 18/3/2013. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN

Phóng viên: Xin Đại sứ chia sẻ về kế hoạch của Đại sứ quán phối hợp với các cơ quan hữu quan của Italy để tổ chức những hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Dương Hải Hưng: Các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy là dịp nhìn lại chặng đường phát triển trong quan hệ hai nước; quảng bá, tăng cường hình ảnh Việt Nam tại Italy cũng như Italy tại Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác tốt đẹp cùng có lợi giữa hai bên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã xây dựng kế hoạch kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao với chủ đề Năm "Việt Nam - Italy 2023: Trân trọng - Hiểu biết - Hợp tác". Chủ đề này bao hàm nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, thể hiện sự trân trọng nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, nhắc lại những tình cảm tốt đẹp của nhân dân hai nước trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập tại Việt Nam (người dân Italy xuống đường phản đối chiến tranh, gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân Việt Nam...) và ngày nay (viện trợ nguồn vốn ODA cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19...), cùng các chuyến thăm cấp cao và các mốc phát triển lớn trong quan hệ hai nước.

Thứ hai, tăng cường hiểu biết về Việt Nam ngày nay, giới thiệu hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển năng động, giàu bản sắc văn hóa và nhiều tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn về thương mại và đầu tư, có nhiều điểm tương đồng với Italy.

Thứ ba, mở ra các cơ hội hợp tác mới và thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và các lĩnh vực hợp tác mới; với ưu tiên và trọng tâm hàng đầu là ngoại giao kinh tế.

Các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trên diện rộng, tại nhiều thành phố lớn, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, đông khách du lịch quốc tế như Rome, Milan, Florence, Venice, Napoli... và tại nhiều địa phương, thành phố khác của Italy trong suốt năm 2023; được tổ chức theo tiêu chí đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, trang trọng, huy động sự ủng hộ, hỗ trợ và cùng tham gia tích cực của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, bạn bè Italy và các nguồn lực xã hội hóa ở Italy và Việt Nam.

Các hoạt động kỷ niệm được đưa vào chương trình nghị sự hợp tác hai bên để phối hợp. Mỗi bên sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp với kế hoạch công tác và đặc thù của từng nơi và sẽ sử dụng chung logo 50 năm quan hệ đã được Bộ Ngoại giao hai nước thông qua. Về kế hoạch của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, chúng tôi dự kiến 3 đợt hoạt động chính là Lễ khai mạc Năm Việt Nam - Italy cùng tổ hợp các hoạt động kỷ niệm (tháng 3/2023); Lễ kỷ niệm và Tiệc Chiêu đãi 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy cùng tổ hợp các hoạt động kỷ niệm (quý III/2023); Lễ bế mạc Năm Việt Nam - Italy cùng tổ hợp các hoạt động kỷ niệm (tháng 12/2023).

Các hoạt động kỷ niệm gắn liền các buổi lễ nêu trên cũng như các hoạt động khác trong khuôn khổ Năm Việt Nam - Italy 2023 sẽ được sắp xếp và tổ chức linh hoạt, bao gồm các sự kiện như các triển lãm, hội thảo, phim tư liệu về tình đoàn kết, lịch sử quan hệ hai nước; hội thảo về quãng đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italy; các sự kiện trình diễn thời trang, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, triển lãm tranh của các họa sĩ Việt Nam, triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, tuần phim Việt Nam, các sự kiện giới thiệu ẩm thực, du lịch, văn hóa Việt Nam... Và rất nhiều hoạt động về hợp tác kinh tế như diễn đàn, hội thảo, tham gia các hội chợ lớn và các hội thảo chuyên đề giữa các nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia hai nước....