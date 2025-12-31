Quan hệ Việt Nam - Algeria còn rất nhiều dư địa để phát triển

Đại sứ Trần Quốc Khánh cho rằng khi nói về quan hệ chiến lược, điều cốt lõi đầu tiên là sự tin cậy, vì niềm tin mới là nền tảng tạo ra những cơ hội cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong nhiều lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, y tế, công nghệ, năng lượng bền vững và giáo dục đào tạo.



Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, Việt Nam có bí quyết và kỹ thuật, trong khi Algeria có diện tích rộng lớn và nguồn nhân lực dồi dào. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp với phía Algeria. Theo Đại sứ, hiện hai bên đang thảo luận về cách thức để hàng nông sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn Halai của Hồi giáo để phục vụ thị trường Algeria và xuất khẩu sang các nước Hồi giáo thứ ba. Bên cạnh hoạt động hợp tác khai thác dầu mỏ giữa PetroVietnam và Tập đoàn Sonatrach của Algeria, hai nước đang hướng tới mục tiêu khai thác năng lượng gió và Mặt Trời, đặc biệt là tại Sa mạc Sahara.



Trả lời câu hỏi của phóng viên về biện pháp tăng cường kết nối giữa hai nước, Đại sứ Trần Quốc Khánh thừa nhận đây là thách thức lớn và hai bên đang nghiên cứu thiết lập đường bay trực tiếp hoặc những thỏa thuận liên danh giữa các hãng hàng không để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân hai nước. Bên cạnh đó, theo Đại sứ, hai bên cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hải quan và tiến tới ký kết hiệp định thương mại song phương để tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư.





Quang cảnh cuộc phỏng vấn. Ảnh: Mạnh Hùng - Phóng viên TTXVN tại Algeria

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, Đại sứ Trần Quốc Khánh chia sẻ tại Việt Nam, khoảng 1 triệu doanh nghiệp (98%) là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này góp phần tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và tạo ra tới 50% việc làm cho giới trẻ. Đại sứ cho biết Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia và khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sang hợp tác với các công ty khởi nghiệp của Algeria.



Trả lời câu hỏi về khả năng xây dựng mô hình hợp tác ba bên để mỗi nước trở thành cửa ngõ vào thị trường khu vực, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho rằng đây là hướng đi rất quan trọng. Algeria là cửa ngõ vào châu Phi và các nước Arập, còn Việt Nam là điểm trung chuyển vào thị trường ASEAN với mức thuế suất 0%. Sự hợp tác này mang lại lợi ích cho người dân cả hai khu vực.



Đại sứ Trần Quốc Khánh cho biết hai nước đã hỗ trợ nhau rất hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống thực dân trước đây. Và hiện nay, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, lãnh đạo cấp cao hai nước đã quyết định thúc đẩy tiến trình hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, bởi cả hai quốc gia đều đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định của khu vực.



Trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động ngoại giao văn hóa và kết nối tâm hồn giữa hai dân tộc Việt Nam và Algeria, Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh đó là sự kết nối của những khối óc và trái tim. Người dân hai nước có thể gần nhau về tâm hồn dù cách xa về địa lý. Cộng đồng người Việt tại Algeria và người Algeria tại Việt Nam đóng vai trò rất lớn trong quá trình này. Theo Đại sứ, hai bên sẽ thúc đẩy thêm nhiều chương trình giao lưu văn hóa và du lịch trong thời gian tới.



Về những dự án lớn sẽ đóng vai trò trụ cột hợp tác giữa hai nước trong thập kỷ tới, Đại sứ Trần Quốc Khánh kỳ vọng đó là các dự án về năng lượng tái tạo, thảo dược, thực phẩm chế biến và công nghệ số. Đặc biệt, theo ông, để gìn giữ ký ức chung cho các thế hệ tương lai ở hai nước, dự án số hóa kho lưu trữ lịch sử giữa hai quốc gia là rất quan trọng./.