Quan hệ Việt Nam – Thái Lan trên hành trình kỳ diệu của tình hữu nghị

Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan

Bày tỏ niềm hân hạnh chào đón hơn 1.000 vị khách quý tới dự lễ kỷ niệm, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết hành trình 80 năm qua của Việt Nam là chặng đường đầy gian khổ, hy sinh song cũng vô cùng tự hào. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đất nước hơn 100 triệu dân, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 đạt hơn 476 tỷ USD.

Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể về mức sống, văn hóa và giáo dục. Từ một đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, hai lần là thành viên Hội đồng Bảo an LHQ và tiếp tục đóng góp quân sự, cảnh sát cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng nhấn mạnh với khát vọng góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng và Hội nghị cấp cao tại Hà Nội từ ngày 25-26/10/2025.

Đại sứ khẳng định mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, Việt Nam kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam và Thái Lan, cùng với các đồng nghiệp và đối tác ở cả hai nước, sẽ tiếp tục vun đắp, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong khuôn khổ mới của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.