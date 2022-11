Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc: 30 năm nhìn lại và định hướng phát triển trong bối cảnh mới

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992 – 22/12/2022).



Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Hong Hyunik – Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (KNDA); Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Youngju đồng chủ trì phiên khai mạc Hội thảo.



Hội thảo diễn ra trong 1 ngày với sự tham dự trực tiếp của khoảng 500 đại biểu của Việt Nam và Hàn Quốc. Khoảng 100 đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu Học viện khu vực trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại ba miền Bắc, Trung, Nam.



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, với tầm nhìn chung về một thế giới và khu vực Đông Á hòa bình, hợp tác, cùng phát triển, ngày 22/12/1992, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân quốc đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang sử mới cho quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc vốn có những mối bang giao tốt đẹp từ lâu đời.



Nhìn lại 30 năm qua, vượt qua những biến động của tình hình thế giới và khu vực, những thăng trầm của bối cảnh lịch sử, những khác biệt, rào cản đã từng ngăn trở quan hệ hai nước trong quá khứ, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã không ngừng phát triển, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Đông Á và sự hợp tác thành công chưa từng có. Chưa đầy 10 năm sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đến năm 2001, quan hệ giữa hai nước đã được nâng tầm thành Quan hệ đối tác toàn diện; đến năm 2009 đã trở thành Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, với đà phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc.



Lĩnh vực kinh tế là trụ cột trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác kinh tế hàng đầu của nhau. Năm 2015, hai nước ký Hiệp định Thương mại tự do song phương (VKFTA) và hiện đều là thành viên của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (RCEP). Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba, là nước đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp và đứng thứ hai về hợp tác phát triển (ODA) của Việt Nam; còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc.



Hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân hai nước ngày càng trở nên sâu sắc. Việt Nam là quốc gia có số du học sinh tại Hàn Quốc lớn thứ hai. Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam đã thật sự trở thành cầu nối quan trọng trong mối quan hệ chặt chẽ và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.



Hợp tác phát triển du lịch đang trở thành điểm sáng trong quan hệ Việt - Hàn. Trong những năm qua, Việt Nam là điểm đến yêu thích của nhiều người Hàn Quốc.



Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển nổi bật. Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên hỗ trợ Việt Nam trong phòng dịch COVID-19. Đặc biệt, tháng 10/2021, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam 1,1 triệu liều vaccine Astra Zeneca. Đây là đợt hỗ trợ vaccine song phương đầu tiên và lớn nhất của Hàn Quốc cho các đối tác trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu, cũng như tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc.



Để có được những thành quả phát triển to lớn đó, theo Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, trước hết, Việt Nam và Hàn Quốc luôn nhận thức rõ về tầm quan trọng có ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt – Hàn đối với mỗi nước; sự phát triển năng động, ổn định của mỗi nước là điều kiện thuận lợi để hai nước mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương. Việt Nam và Hàn Quốc đều thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.



“Kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được trong 30 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang có một nền tảng vững chắc, những điều kiện thuận lợi và tiềm năng phát triển to lớn để nâng tầm thành Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới”, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.