Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất

Quang cảnh buổi hội kiến giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan. Ảnh: TTXVN phát

* Ngày 1/10, tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj.

Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm Mông Cổ vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ và dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm vào thời điểm đặc biệt này của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như hợp tác nghị viện Việt Nam - Mông Cổ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Quốc hội Mông Cổ dành cho đoàn. Bày tỏ ấn tượng về “Tầm nhìn 2050” của Mông Cổ, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thông tin về cuộc cách mạng tinh gọn, cải cách của Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển 100 năm thông qua thúc đẩy triển khai các đột phá chiến lược; khẳng định hai nước Việt Nam và Mông Cổ luôn là bạn bè, đối tác quan trọng của nhau trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển.

Chia sẻ ấn tượng về Việt Nam khi đến thăm vào năm 2018 nhân dịp dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam với chủ trương luôn coi trọng quan hệ các bạn bè và đối tác truyền thống; cảm ơn Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước suốt 70 năm qua; khẳng định Mông Cổ luôn hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập và quá trình phát triển của Việt Nam.

Hai bên đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Mông Cổ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang phát triển nhanh chóng, thực chất sau 1 năm xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để triển khai và cụ thể hoá các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mông Cổ vào tháng 9/2024; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nghị viện hai nước, kinh nghiệm lập pháp, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, giao thông vận tải, khoáng sản…

Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Bukhchuluun Purevdorj bày tỏ khâm phục về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam thời gian qua; đánh giá Việt Nam có nền chính trị ổn định, người dân cần cù, Chính phủ Việt Nam có các chính sách thu hút đầu tư hiệu quả; mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước trong lĩnh vực lập pháp về bảo hộ và thu hút đầu tư nước ngoài; khẳng định Quốc hội Mông Cổ luôn sẵn sàng là đầu mối để thúc đẩy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Mông Cổ trong các lĩnh vực tiềm năng như thực phẩm, chế biến thịt…

Nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ về kim ngạch thương mại giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng hai nước có cơ cấu kinh tế bổ trợ cho nhau, có đầy đủ điều kiện để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực thương mại, chế biến nông sản; Việt Nam sẵn sàng cử lao động chất lượng cao sang làm việc tại Mông Cổ, cũng như sẵn sàng ký mới Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước, trong đó có các lĩnh vực kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng, hoạt động gìn giữ hoà bình tại Liên hợp quốc, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, phát triển Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam…; đề nghị thúc đẩy ký lại Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước phù hợp với khuôn khổ quan hệ mới, tạo nền tảng để phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các nội dung hợp tác mà hai bên quan tâm.

* Ngày 1/10, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ D. Amarbayasgalan, tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam Judagiin Bayarmaa.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chuyển điện chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, lời chúc mừng và lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp ông D. Amarbayasgalan được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ.

Hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng chuyến thăm đầu tiên của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến Mông Cổ, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 10 năm, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan khẳng định nền tảng quan hệ giữa hai nước là quan hệ hữu nghị truyền thống được xây dựng cách đây 70 năm, kể từ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Mông Cổ; nhấn mạnh chuyến thăm đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, nghị sĩ hai nước.

Nhắc lại và khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong nhiều năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất và ngày càng thực chất sau hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sau 1 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mông Cổ tháng 9/2025, nổi bật với 5 điểm hơn là tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước chặt chẽ hơn; trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân sôi nổi hơn; hợp tác kinh tế bước đầu có khởi sắc; quan hệ giữa Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Chia sẻ quyết tâm và nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế để thực hiện các mục tiêu phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Mông Cổ trong việc thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện; nhất trí hai bên sớm ký lại Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian sớm nhất; đề nghị tăng cường hợp tác thực chất giữa hai Quốc hội và giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, các nghị sĩ trẻ của Quốc hội hai nước; tăng cường hợp tác thúc đẩy thương mại, đầu tư qua kết nối tổ chức hội thảo đầu tư; tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch mà Mông Cổ có thế mạnh như bắn cung, vật, boxing, judo; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại Mông Cổ.

Khẳng định Mông Cổ coi trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là đối tác hàng đầu; nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam trong tổng thể quan hệ hai nước, cũng như trong mối quan hệ mật thiết, ngày càng chặt chẽ, Chủ tịch Quốc hội D. Amarbayasgalan khẳng định Quốc hội Mông Cổ đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao tính minh bạch, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam, trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp điện, chế biến, khai khoáng, công nghiệp chế tạo.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam Judagiin Bayarmaa. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam trong việc xây dựng, tăng cường tin cậy chính trị và quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua; đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối từ trái tim đến trái tim giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Quốc hội hai nước, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Mông Cổ phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam Judagiin Bayarmaa nhấn mạnh nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam - Mông Cổ là sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như truyền thống kề vai sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước trong lịch sử 70 năm quan hệ; khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam; sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác giao lưu về văn hóa, thể thao nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác địa phương; mong muốn phối hợp chặt chẽ với Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, thiết lập cơ chế trao đổi đoàn định kỳ giữa các nghị sĩ, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, môi trường, lao động.

* Tại cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm hỏi, động viên bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở Mông Cổ. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước và làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con hội nhập tốt vào xã hội sở tại.

* Cùng ngày, đoàn cũng đã thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trường và tặng 10 bộ máy vi tính cùng 3.000 USD nhằm hỗ trợ quá trình số hóa, cải tiến trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn các em học sinh tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, mong muốn các em cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện để mang lại niềm vui, niềm tự hào, hành phúc cho thầy cô, gia đình, xứng đáng là học sinh Trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh./.