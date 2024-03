Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đại sứ Khamphao Ernthavanh chân thành cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã tiếp và dành cho Đại sứ những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến Thường trực Ban Bí thư và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đại sứ chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực mà nhân dân Việt Nam đã đạt được; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bà Khamphao Ernthavanh bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả, kịp thời mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; đồng thời khẳng định, sẽ làm hết sức mình để củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam lên tầm cao mới.

Chúc mừng bà Khamphao Ernthavanh được Đảng, Nhà nước Lào bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin tưởng, với tình cảm, sự gắn bó thân thiết với đất nước, nhân dân Việt Nam và kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành ngoại giao, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó, góp phần quan trọng vào việc vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn Đại sứ quán sẽ tiếp tục là cầu nối giúp các bộ, ban, ngành, đoàn thể và địa phương hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Thông tin một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà nhân dân Lào anh em đã đạt được; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hoàn thành trọng trách, vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA năm 2024, góp phần nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay và khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai gửi lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào./.