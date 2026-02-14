Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ mãi không tách rời

Đại tá Phan Hữu Thắng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đây là dịp để nhìn lại một năm hợp tác quốc phòng song phương đầy thành tựu và củng cố mối quan hệ vĩ đại đặc biệt giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào vừa được nâng cấp lên mức “Gắn kết chiến lược”.

Tham dự buổi tiệc về phía Lào có Đại tướng Chansamon Channhalat, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào; ông Bunleua Phandanounvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Công an Lào, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và Quân đội Lào.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Đại tá Phan Hữu Thắng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại tá Phan Hữu Thắng nhấn mạnh Xuân Bính Ngọ 2026 đến trong bối cảnh hai dân tộc vừa trải qua một năm 2025 với những sự kiện chính trị trọng đại. Nhân dân Lào đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Việt Nam cũng vừa hoàn thành thắng lợi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, dấu mốc lịch sử quan trọng nhất chính là việc lãnh đạo cấp cao hai nước chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Lào lên mức độ “Gắn kết chiến lược”.

Đại sứ Việt Nam tại Lào và đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Lào tham dự sư kiện. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại tá Phan Hữu Thắng khẳng định đây là sự phản ánh chính xác nhất sự tin cậy tuyệt đối và nhu cầu gắn bó tất yếu giữa hai dân tộc trong kỷ nguyên mới. Trong dòng chảy đó, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục khẳng định vai trò là "trụ cột vững chắc nhất", "đặc biệt của đặc biệt", tạo nền tảng vững chãi để các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục nảy mầm và phát triển.

Thay mặt Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại tá Phan Hữu Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Quốc phòng hai nước, cũng như sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và các cơ quan hữu quan đã giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của mỗi nước.

Trong không khí thắm đượm tình đồng chí anh em, Thượng tướng Vongsone Inpanphim gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026. Ông nhấn mạnh mối quan hệ Lào - Việt Nam không chỉ là ngoại giao thông thường, mà là mối quan hệ anh em cùng chung vận mệnh, được tôi luyện qua máu xương của các thế hệ chiến sĩ trên khắp các chiến trường ác liệt.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim khẳng định dù tình hình thế giới và khu vực có diễn biến phức tạp và khó lường đến đâu, hai nước Lào và Việt Nam sẽ mãi không tách rời. Quân đội nhân dân Lào sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane về tình đoàn kết sắt son.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim đánh giá cao sự hỗ trợ toàn diện của Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, chuyên gia kỹ thuật và hợp tác biên phòng, coi đây là nhân tố then chốt để giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia.

Trong không gian ấm áp của buổi tiệc tất niên, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về tình đoàn kết chiến đấu, chia sẻ về những triển vọng hợp tác trong năm mới 2026. Hình ảnh dãy Trường Sơn hùng vĩ và dòng sông Mekong hiền hòa một lần nữa được nhắc đến như biểu tượng của sự gắn kết đời đời bền vững giữa hai dân tộc.

Buổi tiệc kết thúc trong tiếng nhạc xuân rộn ràng và những lời chúc tụng tốt đẹp, mở ra một năm mới 2026 với niềm tin về những thắng lợi mới trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em./.