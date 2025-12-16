Quần đảo Cook khẳng định coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, cam kết làm sâu sắc hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, lễ tiếp nhận Thư ủy nhiệm được tổ chức trang trọng tại thủ đô Avarua thuộc đảo Rarotonga, với sự tham dự của các đại diện quan chức Văn phòng Đại diện Nhà vua Anh Charles III, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Nhập cư Quần đảo Cook.

Tại buổi lễ, Đại diện Nhà vua Anh Charles III tại Quần đảo Cook, Ngài Tom Marsters, đánh giá cao việc Quần đảo Cook và Việt Nam đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 4/2022, định hình tầm nhìn dài hạn cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand kiêm nhiệm Quần đảo Cook Phan Minh Giang trình Thư ủy nhiệm lên Ngài Tom Marsters, Đại diện Nhà vua Anh Charles III tại Quần đảo Cook. Ảnh: TTXVN phát



Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển và đánh giá cao vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, Ngài Tom Marsters khẳng định Quần đảo Cook coi trọng quan hệ với Việt Nam, cam kết cùng vun đắp và làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực ưu tiên cùng quan tâm, đóng góp tích cực cho bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế thịnh vượng và bền vững.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phan Minh Giang bày tỏ vinh dự khi được đảm nhận trọng trách là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Quần đảo Cook, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực trên các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm và có thế mạnh, cũng như tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Đại sứ Phan Minh Giang (thứ 2 từ phải sang) và phu nhân (ngoài cùng bên trái) cùng Ngài Tom Maráters (thứ hai từ trái sang), Đại diện Nhà vua Anh Charles III tại Quần đảo Cook và phu nhân. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến công tác trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Phan Minh Giang có các cuộc hội kiến và làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Nhập cư, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài nguyên biển, Cơ quan Du lịch Quần đảo Cook, Phòng Thương mại Quần đảo Cook, đồng thời gặp gỡ một số doanh nghiệp ở sở tại nhằm trao đổi về phương hướng và các biện pháp khai thác tiềm năng, cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Quần đảo Cook là một quốc gia quần đảo thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương, với dân số khoảng gần 26.000 người, gồm 15 hòn đảo, có tổng diện tích đất liền khoảng 240 km2 và trải rộng khắp 2,2 triệu km2 mặt biển. Việt Nam và Quần đảo Cook chính thức thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/4/2022./.